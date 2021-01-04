Çukurova'da ateş bacayı yeniden sarıyor! Demir'in yeni aşkı ve kardeşi piyasaya çıkıyor

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da aşk rüzgarları yeniden esmeye başlıyor... Son olarak Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in diziden ayrılmasıyla izleyiciyi büyük bir şoka sokan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle herkesi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Bir Zamanalar Çukurova'nın 79.yeni bölüm fragmanı heyecanlandırdı. Bir yandan Yılmaz'ın cenazesi kaldırılırken bir yandan da fırtınalar kopuyor. Ancak yeni bölüm fragmanında en çok dikkat çeken detay Demir'in yeni aşkı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümde işler iyice sarpa saracak gibi. Bir Zamanlar Çukurova her perşemde saat 20:00'de atv'de!

'BENİ BÖYLE BIRAKIP GİDECEĞİN HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

Bir Zamanlar Çukurova'nın 7 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde bir yanda yas tutulurken bir yanda da aşk rüzgarları esecek.

Büyük aşkı Yılmaz'ı kaybeden Züleyha güçlü durmanın peşinde.

Öte yandan da Demir için aşk kapıyı çalıyor ve Demir'in yeni aşkını görüyoruz.

Demir'in yeni aşkını canlandıracak olan isim ise Hande Soral olacak.

Oyuncu Hande Soral'ın hayat vereceği 'Ümit', Çukurova'nın kurallarını yıkmaya geliyor. Şehre attığı ilk adımla birlikte güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken 'Ümit', aynı zamanda esrarengiz bir havaya da sahip. Henüz kimsenin bilmediği bağları zamanla Çukurova'nın dengelerini altüst edecek.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır.

14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.