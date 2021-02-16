iraf videosu Aziz Türel’in karanlık geçmişini ortaya çıkardı! Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı'nın bu hafta Atv’de yayınlanan 6. bölümünde nefesler tutuldu. Mahur’un annesinin herşeyi itiraf ettiği kayda ulaşan Maraşlı, videoyu Mahur’a izletecek mi? Şaşırtan gelişmelerin yaşandığı Maraşlı son bölüm sonrası izleyiciler Maraşlı 7. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Atv'nin oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizisi Maraşlı'da yaşananlar...