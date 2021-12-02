''MİT paketledi'' Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel ve Pervin Arslan Türkiye'ye getirildi!

Son dakika haberi... MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
Son dakika haberi... MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.
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