Haberler Diğer Videoları ''MİT paketledi'' Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel ve Pervin Arslan Türkiye'ye getirildi!

''MİT paketledi'' Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel ve Pervin Arslan Türkiye'ye getirildi!

''MİT paketledi'' Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel ve Pervin Arslan Türkiye'ye getirildi!
02.12.2021 12:50
Ana Sayfa 02:37
İşverenler 3750 TL, işçiler...
Ana Sayfa 05:36
İstanbul'da taksiciler yüzde...
Ana Sayfa 00:19
D-100 karayolu üzerinde drift...
Ana Sayfa 04:20
Müge Anlı'da bir ilk! Hem...
Ana Sayfa 03:43
İstanbul'da 5 milyon 500 bin...
Ana Sayfa 02:08
Pınar'dan 'kaşınanı kaşırım'...
Ana Sayfa 11:59
Kasım ayı ihracatında rekor...
Ana Sayfa 01:59
Kavcıoğlu yatırımcılarla...
Ana Sayfa 05:56
Ekin Gökçe Fakıoğlu...
Ana Sayfa 00:59
Sığırcık kuşlarının eşsiz...
Ana Sayfa 01:14
Göç yolunda yorulan akbabalar...
Ana Sayfa 05:08
Feci kaza! Bariyer ok gibi...

Son dakika haberi... MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

Diğer Videoları

MİT'in operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.




TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA