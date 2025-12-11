Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir barda gece saatlerinde yaşanan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Olayda, barın ortağı ve solisti olan Kenan Arslan hayatını kaybetti.

Taşkınlık Çıkaran Müşteri Uyarıldı

İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir müşteri barda taşkınlık yaptı. Barın ortağı ve solisti Kenan Arslan, şahsı sakinleştirmek üzere uyardı. Taşkınlığın sürmesi üzerine müşteri dışarı çıkarıldı.

Bir Süre Sonra Arkadaşlarıyla Geri Döndü

Bar çevresinden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra arkadaşlarıyla birlikte tekrar bölgeye geldi. Tartışmanın yeniden alevlenmesi üzerine silahlar çekildi.

Kenan Arslan Hayatını Kaybetti

Açılan ateş sonucu Kenan Arslan ve A.D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ayağından vurulduğu öğrenildi.

Polis İki Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Olayla ilgili H.Ç. ve B.D. gözaltına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen asıl şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.