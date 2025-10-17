Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet ortamında "yüksek kazanç" vaadiyle kurulan sahte borsa platformları tespit edildi. Şüphelilerin, vatandaşların yatırım isteğini suiistimal ederek milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya merkezli olmak üzere Yalova, Kırıkkale, Adana, Mersin, Düzce, İstanbul, Kayseri ve Niğde'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital deliller ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi. Elde edilen dijital materyaller incelenmek üzere emniyet laboratuvarına gönderildi.

13 kişi tutuklandı

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamı genişletiliyor.