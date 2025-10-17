Sakarya merkezli dev operasyon: Sahte borsa vurgununda 13 tutuklama
Sakarya merkezli 8 ilde “yüksek kazanç” vaadiyle sahte borsa uygulaması kurarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen 17 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet ortamında "yüksek kazanç" vaadiyle kurulan sahte borsa platformları tespit edildi. Şüphelilerin, vatandaşların yatırım isteğini suiistimal ederek milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya merkezli olmak üzere Yalova, Kırıkkale, Adana, Mersin, Düzce, İstanbul, Kayseri ve Niğde'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Dijital deliller ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi. Elde edilen dijital materyaller incelenmek üzere emniyet laboratuvarına gönderildi.
13 kişi tutuklandı
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamı genişletiliyor.