16 Ekim Perşembe sabahı Pamukkale ilçesindeki 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, çocuklarıyla birlikte evinden çıkıp aracına yöneldiği sırada saldırıya uğradı. Kantin işletmecisinin oğlu olduğu öğrenilen K.K. (17), Özmen'i silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Saldırıyı videoya çektirmiş

Yapılan incelemelerde, saldırganın olayı A.Ç. (18) adlı arkadaşına video kaydına aldırdığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin olay sonrası kaçmasına yardım eden kişinin de U.A. (17) olduğu tespit edildi.

3 şüpheli de gözaltında

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üç şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Yürütülen titiz ve geniş çaplı araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştiren, videoya alan ve kaçışa yardım eden toplam 3 kişi yakalanmıştır" denildi.

Müdürün durumu

Silahla yaralanan okul müdürü Feyzi Özmen'in tedavisinin hastanede sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.