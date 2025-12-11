PODCAST CANLI YAYIN
Kemalpaşa'da feci ölüm! Yaya geçidinde çöp kamyonunun ezdiği kadın vefat etti!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadın, belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Kemalpaşa Atatürk Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında yaşandı. Belediyeye ait 35 CNR 360 plakalı çöp kamyonu, yaya geçidinden geçmekte olan 60 yaşındaki Türkan Budak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Budak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekipler Bölgeyi Trafiğe Kapattı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazaya karışan kamyon sürücüsü İ.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

