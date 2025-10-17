Muğla’da vahşet: Oklu kirpiyi ezip metrelerce sürükledi

Olay, Milas'ın Gazi Paşa - Firuz Paşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan oklu kirpiyi aracının altında metrelerce sürüklediği görüldü.

Sürücü durdu, sonra hiçbir şey olmamış gibi gitti

Mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen sürücü, kısa bir duraksamanın ardından aracından inip baktı, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Oklu kirpinin olay yerinde telef olduğu belirlendi.

Mahalle sakinlerinden tepki

Oklu kirpinin bir süredir mahallede dolaştığını belirten vatandaşlar, sürücünün duyarsız davranışına sert tepki gösterdi. "Hayvanın canı hiçe sayıldı" diyen mahalleli, olayın doğa katliamı olduğunu söyledi.

Güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor

Olay anının açıkça kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, emniyet ekiplerince incelemeye alındı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerinin sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattığı bildirildi.