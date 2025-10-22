Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yıllardır yaşadığı burun problemi nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yattı. Daha önce 11 operasyon geçiren Dalkılıç'ın 12. ameliyat sonrası son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Burun problemi ısrarla nüksediyor

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, uzun süredir yaşadığı nefes alma problemine çözüm bulmak için yeniden ameliyat edildi. Ünlü şarkıcının daha önce geçirdiği 11 operasyonun kalıcı sonuç vermemesi nedeniyle doktorları 12. kez cerrahi müdahaleye karar verdi.

Son halini sosyal medyada paylaştı

Dalkılıç, operasyon sonrası çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarına sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Umarım bu kez kalıcı olur" notunu düşerek takipçilerinden geçmiş olsun mesajları aldı.

Hayranlarından destek yağdı

Sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevenleri, "Bir an önce iyileş" ve "Bu kez son olsun" yorumlarıyla destek mesajları gönderdi.