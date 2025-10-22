Kadıköy metrosunda oyuncak tüfek paniği! Gözaltına alındı!

Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı

Gözaltına alınan A.B.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

Emniyette İşlemleri Devam Ediyor

Yapılan incelemelerde, elindeki nesnenin oyuncak tüfek olduğu tespit edilen A.B.Ö. isimli 17 yaşındaki genç kısa sürede kimlik tespiti yapılarak Ümraniye'de gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç bir kişinin elinde tüfek benzeri bir nesneyle metroda dolaştığı görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine harekete geçti.