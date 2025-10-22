Kadıköy metrosunda oyuncak tüfek paniği! Gözaltına alındı!
Kadıköy metrosunda elinde oyuncak tüfekle dolaşıp bu anları sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki A.B.Ö., polis ekiplerince Ümraniye’de yakalanarak gözaltına alındı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç bir kişinin elinde tüfek benzeri bir nesneyle metroda dolaştığı görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine harekete geçti.
Kimliği Belirlendi, Ümraniye'de Yakalandı
Yapılan incelemelerde, elindeki nesnenin oyuncak tüfek olduğu tespit edilen A.B.Ö. isimli 17 yaşındaki genç kısa sürede kimlik tespiti yapılarak Ümraniye'de gözaltına alındı.
Emniyette İşlemleri Devam Ediyor
Gözaltına alınan A.B.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.