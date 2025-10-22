PODCAST CANLI YAYIN
Kadıköy metrosunda oyuncak tüfek paniği! Gözaltına alındı!

Kadıköy metrosunda oyuncak tüfek paniği! Gözaltına alındı!

Kadıköy metrosunda elinde oyuncak tüfekle dolaşıp bu anları sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki A.B.Ö., polis ekiplerince Ümraniye’de yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç bir kişinin elinde tüfek benzeri bir nesneyle metroda dolaştığı görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine harekete geçti.

Kimliği Belirlendi, Ümraniye'de Yakalandı

Yapılan incelemelerde, elindeki nesnenin oyuncak tüfek olduğu tespit edilen A.B.Ö. isimli 17 yaşındaki genç kısa sürede kimlik tespiti yapılarak Ümraniye'de gözaltına alındı.

Emniyette İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan A.B.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

Bunlar da Var

Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü | Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
Sivas’ta arazi kavgası: 1 ölü
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
TIR otomobili biçti: Feci kaza kamerada!
Ümraniye'de korkutan çatı yangını
Ümraniye'de korkutan çatı yangını

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle