Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü Genel Kurulu'nda gerilim yaşandı.

Meclis'te nabızları yükselten konu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısındaki cümleleri oldu.

Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantısında, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da değindi.

Bahçeli AYM'ye tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu olacak iş midir? Böylesi bir rezaletin neresi adalet ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmaktadır? Hz. Mevlana'nın şu sözü adaletin özünü deşifre etmesi bakımından ziyadesiyle kayda değerdir: 'Ağaca su vermek adalet, dikene su vermek zulümdür. Adalet bir nimeti yerine koymak, zulüm ise yerinden söküp almaktır.' Her yanlış karar da zulümdür. Nitekim Anayasa Mahkemesi zulmün yanında, milletin ve devletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir. HDP'ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının müracaatını reddeden, PKK'ya para akıtılmasının önünü açan Anayasa Mahkemesidir. Terörist Demirtaş'ın lehine hak ihlali kararı verip 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmeden Anayasa Mahkemesidir.

Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesidir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesidir. Türkiye'nin ve Türk milletinin helal haklarını alenen ihlal eden bu mahkeme, muhtemeldir ki, böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararıyla kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Bugünkü sorun yumağının temelinde de Anayasa Mahkemesi'nin vatan ve millete kast eden lekeli kararları bulunmaktadır. Hakkı çiğnemek için emel ve eylem içinde olanlara hak ihlali kararı vebaldir, Anayasa ve yasa karşıtlığıdır. Şehidin, şühedanın haklarını yok sayanların yakasından tutmak boynumuzun borcudur. Milletimizin hayat ve varlık haklarını inkar edenlere sabır göstermemiz söz konusu değildir."

GERGERLİOĞLU'NDAN SERT SÖZLER

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te konuyu oldukça hararetli bir şekilde ele aldı.

Gergerlioğlu'nun "Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir. Hukuka çarpacaksın Bahçeli, haddini bileceksin Bahçeli, Anayasayı ve AYM'yi tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli, soy adımı bile yanlış telaffuz eden Bahçeli Türkçe öğren de gel." İfadeleri sonrasında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yükseldi.

"AĞIZINI TOPLA, ADİ HERİF"

Söz hakkı alan Erkan Akçay, "Biraz evvel yerinden konuşma yapan Gergerlioğlu'nun bütün hadsiz sözlerini kendisine iade ediyoruz ve en kısa sürede bir psikiyatrik tedavi görmeli. Psikolojik dengesi bozulmuş. Sen ağızını topla adi herif." ifadelerini aktardı.

Yaşanan polemik sonrasında Meclis'te sesler yükselerek birbirine girdi.