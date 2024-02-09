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Mahsun J 4. bölüm ne zaman, saat kaçta 2024? Mahsun J yeni bölüm nerede yayınlanıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu

Yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği projelerle dikkat çeken Mahsun Karaca'nın başrolünde olduğu yeni dizi "Mahsun J", izleyicilere gerçek hayattan ilham alınarak kurgulanan bir hikaye sunuyor. Dizi, hayatta mutluluğu yakalamak için çabalayan Mahsun ve yakın arkadaşı Leyla'nın etkileyici öyküsünü ekrana taşıyor. Peki, Mahsun J 4. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Mahsun J yeni bölüm nerede yayınlanıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 13:17 Güncelleme 09 Şubat 2024, 13:20
Mahsun J 4. bölüm ne zaman, saat kaçta 2024? Mahsun J yeni bölüm nerede yayınlanıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu

Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönen Mahsun Karaca, yeni dizi projesi "Mahsun J." ile karşımıza çıktı. Peki, Mahsun J 4. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak 2024? Mahsun J yeni bölüm nerede yayınlanıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu

Mahsun J 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Mahsun Karaca ile Eda Akalın'ın paylaştığı Mahsun J dizisinin 4. yeni bölümünün 9 Şubat Cuma akşamında GAİN platformunda yayınlanması bekleniyor.

MAHSUN J DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kuryecilik yapmakta olan Mahsun, bir gün arkadaşı Leyla adına bir paket götürmek için yola çıkar. Ancak bu sıradan gibi görünen görev, Mahsun'un hayatını tamamen değiştirecek bir maceranın başlangıcı olur. Paketin içinde bulunan anahtar, Mahsun'u ve Leyla'yı gizem dolu bir dünyaya doğru sürükler.

Anahtarla açtıkları evde, Mahsun ve Leyla, kendilerini birdenbire bambaşka bir dünyanın içinde bulurlar. Bu yeni dünyada, ikili hem yeni dostlar edinirken hem de eski düşmanlarıyla karşı karşıya gelirler. Macera dolu yolculukları boyunca, çeşitli sırların, tehlikelerin ve sürprizlerin içine düşerler.

Oyuncular

Mahsun Karaca

Eda Akalın

Mehtap Özdemir

Engin Yüksel

Tuğçe Yolcu

Yosi Mizrahi

Ayça Damgacı

Fikret Urucu

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