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Mahsun J dizisinin Mahsun'u nereli, kaç yaşında? Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam olarak tanındı! Oynadığı dizi ve filmler...

Mahsun Karaca, uzun bir aranın ardından yeni bir dizi projesiyle televizyon ekranlarına geri döndü. "Mahsun J." adını taşıyan bu yeni dizi, izleyicilerin merakla beklediği bir yapım olarak dikkat çekiyordu. Peki, Mahsun Karaca kimdir? Mahsun J dizisinin Mahsun'u nereli, kaç yaşında? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 11:04 Güncelleme 09 Şubat 2024, 12:01
Mahsun J dizisinin Mahsun’u nereli, kaç yaşında? Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam olarak tanındı! Oynadığı dizi ve filmler...

Mahsun Karaca, YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videolarla adından sıkça söz ettiren bir isim olmasının yanı sıra, "Mahsun J" dizisiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Mahsun Karaca kimdir? Mahsun J dizisinin Mahsun'u nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

MAHSUN KARACA KİMDİR?

Mahsun Karaca ve ya bilinen adı ile Röportaj Adam (d. 12 Ağustos 1990, Adana), Türk YouTuber, oyuncu ve Röportaj Adam kanalının sahibidir.

Hayatı ve kariyeri

Karaca, 12 Ağustos 1990 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

2017 senesinde Röportaj Adam ismiyle YouTube kanalını aktif etmiştir. Bu kanalda komik ve bazı haber kanallarının yaptığı haberleri alıp komik hale getirmektedir. Bu videolarla kendisini tanıtmıştır. Daha sonra Karaca YouTube'da özelliğe gelen Shorts, Instagram'da Reels ve TikTok'da videolar kısa versiyonlu videolar paylaştı. Son olarak 2022 yılında Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda yer aldı. Bunun ardından 2023 yılında yayınlanacak olan, Başrol oynadığı İllegal Hayatlar isimli sinema filminde rol alıyor.

MAHSUN J DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kuryecilik yapmakta olan Mahsun, bir gün arkadaşı Leyla adına bir paket götürmek için yola çıkar. Ancak bu sıradan gibi görünen görev, Mahsun'un hayatını tamamen değiştirecek bir maceranın başlangıcı olur. Paketin içinde bulunan anahtar, Mahsun'u ve Leyla'yı gizem dolu bir dünyaya doğru sürükler.

Anahtarla açtıkları evde, Mahsun ve Leyla, kendilerini birdenbire bambaşka bir dünyanın içinde bulurlar. Bu yeni dünyada, ikili hem yeni dostlar edinirken hem de eski düşmanlarıyla karşı karşıya gelirler. Macera dolu yolculukları boyunca, çeşitli sırların, tehlikelerin ve sürprizlerin içine düşerler.

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