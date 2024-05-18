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Amasya'da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı

Amasya'da bir et entegre merkezinde hayvana işkence edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı. Balta ile hayvana defalarca vurulduğu ve eklem yerlerinden bıçaklandığı görüldü. Hayvana işkence edilen merkezin Kral Et Entegre Merkezi olduğu öğrenilirken konuya ilişkin Amasya Valiliği'nden flaş bir açıklama geldi. Valilik soruşturma başlatıldığını belirterek 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Adalet Bakanı Tunç, gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 10:23 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 17:44
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı

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Amasya'da Kral Et Entegre Merkezi'nde bir hayvana işkence edildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

HAYVANA BALTAYLA VURUP EKLEM YERLERİNİ KESTİLER
Görüntülerde kesilecek hayvana ağzında sigaralı bir adamın baltayla vurduğu ve ayağa kalkmaması için eklem yerlerinin kesildiği görüldü.

Hayvan ayağa kalkmaya denerken defalarca bıçaklandı ve balta darbeleriyle yere yığıldı.

Hayvana işkence görüntülerine valilikten flaş açıklama!

SKANDALA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada duruma tepki yağarken Amasya Valiliğinden konuya ilişkin açıklama geldi.

AMASYA VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI
Valilik olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

"BİLGİMİZ VAR SORUŞTURMA BAŞLATTIK"
Amasya Valisi Yılmaz Doruk ahber.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Olaya ilişkin bilgimiz var. Gece geç saatlerde tesise gidildi fakat kapalıydı. Olay savcılığa intikal etti. Biz de idari olarak işlem başlattık. Bu iddiayı öncelikle doğrulamamız gerekiyor. Bu konuda biz de basına açıklama yapacağız. Zaten ekiplerimiz şu an tesislerde inceleme yapıyor." ifadelerini kullandı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 5 KİŞİ YAKALANDI
Konuya ilişkin Amasya Valiliğinden yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"17.05.2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve İlimizde bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.


FİRMA AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız." açıklamasında bulundu. Firma sahibinin olaya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Hayvana işkence görüntülerine Bakan Yumaklı'dan tepki!

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz! Amasya'da olduğu belirlenen ve vicdanlara sığmayan hayvana eziyet videosu üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri derhal harekete geçmiştir. Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır." dedi.

TUTUKLANDILAR
Adalet Bakanı Tunç gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Skandal görüntüler! Büyükbaş hayvana baltalı işkence

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır."

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