Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı

"BİLGİMİZ VAR SORUŞTURMA BAŞLATTIK" Amasya Valisi Yılmaz Doruk ahber.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Olaya ilişkin bilgimiz var. Gece geç saatlerde tesise gidildi fakat kapalıydı. Olay savcılığa intikal etti. Biz de idari olarak işlem başlattık. Bu iddiayı öncelikle doğrulamamız gerekiyor. Bu konuda biz de basına açıklama yapacağız. Zaten ekiplerimiz şu an tesislerde inceleme yapıyor." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 5 KİŞİ YAKALANDI

Konuya ilişkin Amasya Valiliğinden yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"17.05.2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve İlimizde bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.



FİRMA AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız." açıklamasında bulundu. Firma sahibinin olaya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi.