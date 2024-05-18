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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza: Bir efsane gidiyor bir efsane geliyor

Son dakika haberi! Sergen Yalçın'ın sezon sonunda ayrılacağını açıkladığı Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza ile anlaşma sağlandı.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 16:53 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 17:37
Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza: Bir efsane gidiyor bir efsane geliyor

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Dün akşam Adana Demirspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Antalyaspor'da Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex De Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Sergen Yalçın sezon sonuna kadar bizimle olacak. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Alex de Souza Türkiye'ye dönecekAlex de Souza Türkiye'ye dönecek

ALEX BAŞARILI OLACAK

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.

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