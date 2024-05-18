Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ben Barak'tan bomba itiraf: "Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de dün yaptığı açıklamada, "Son 10 gün içinde Kassam mensupları, savaşın tüm cephelerinde Siyonistlere ait tanklar, personel taşıyıcılar ve buldozerler dahil olmak üzere 100 farklı askeri aracı hedef aldı." demişti.

İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 kişi yaralandı.

Ebu Ubeyde, "Son 10 gün içinde Kassam mensupları, savaşın tüm cephelerinde Siyonistlere ait tanklar, personel taşıyıcılar ve buldozerler dahil olmak üzere 100 farklı askeri aracı hedef aldı." dedi.

İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik en korkunç soykırımı yaptığını vurgulayan Ebu Ubeyde, "Suçlu düşman ve barbar ordusu, o günden (7 Ekim'den) bu yana hâlâ imajını onarmaya çalışıyor, ancak daha fazla rezil oluyor." dedi.

KASSAM, İSRAİL ORDUSUNUN YÜKSEK RÜTBELİ ASKERLERİNİ "AVLIYOR" Kassam Tugayları'nın Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusunun yüksek rütbeli askerlerini "avladığını" belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in ise imza attığı katliamları "askeri başarı " olarak yansıttığını, takip ettiği sistematik ölüm ve yıkım stratejisiyle Filistin halkının iradesini kırmaya çalıştığını ifade etti.

İsrail askerlerinin girdikleri tüm bölgelerde büyük kayıplar verdiğini ve kayıplarını ilan etme fırsatı dahi bulamadıklarını vurgulayan Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda da İsrail güçlerine ağır darbeler indirdiğinin altını çizdi.

Ebu Ubeyde, "Bir süper güce dayatılsaydı aylar önce çökecek olan bu açlık, yıkım, cinayet ve suç savaşına rağmen mücahitlerimiz ve direnişimiz, arkasındaki halk gücüyle her yerden düşman askerlerine öldürücü darbeler vuruyor." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN DİRENİŞİ, UZUN SOLUKLU BİR SAVAŞA DA HAZIR

Filistin direnişinin ateşkes sağlanması noktasında kararlı olduğunu ancak uzun soluklu bir savaşa da hazır olduğunu dile getiren Ebu Ubeyde, bunun Filistin halkının bu toprakların sahibi olmasından kaynaklanan haklılıktan alınan güçle yapıldığını vurguladı.

Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın, İsrail ordusunun saldırılarının sürmesi ve İsrail hükümetinin uzlaşmazlığı nedeniyle İsrailli esirlerin öldüğü bazı vakaları isim ve resimlerle sürekli ve açık şekilde duyurduğunu aktardı.

İsrail ordusu, bugün, 7 Ekim'de öldürülen ve cenazeleri Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.