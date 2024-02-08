Mahsun J'nin Leyla'sı yıllar önce o dizide oynamış! Eda Akalın'ın seneler önceki halini gören tanıyamadı! Meğer bir döneme damga vuran karakter...

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İzleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri Leyla karakterinin sırları ve kimliği. "Mahsun J'de Leyla kim?" ve "Eda Akalın kimdir?" Leyla'nın Mahsun J evrenindeki yeri ve geçmişi, izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.