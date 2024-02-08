Mahsun J'nin Leyla'sı yıllar önce o dizide oynamış! Eda Akalın'ın seneler önceki halini gören tanıyamadı! Meğer bir döneme damga vuran karakter...

İzleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri Leyla karakterinin sırları ve kimliği. "Mahsun J'de Leyla kim?" ve "Eda Akalın kimdir?" Leyla'nın Mahsun J evrenindeki yeri ve geçmişi, izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.
29 yaşındaki Eda Akalın, son dönemde Mahsun J dizisindeki performansı ile gündeme geliyor. Dizide başrol olan oyuncunun hemen hemen herkes tarafından aşina olunan ve bir döneme damga vuran dizide rol aldığı ortaya çıktı.
Mahsun J dizisinin öncesinde Seksenler dizisinde Suna karakterini canlandıran Akalın, günden güne yıldızı parlayan oyuncular arasında yer alıyor.