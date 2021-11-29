MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 29 Kasım 2021 | Vahşice katledilen Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim?

Genç bir anne katledildi! Karnından vurularak öldürüldü, bahçede bulundu! Kızının saç teliyle avunan bir anne! Hem öksüz hem yetim kalan küçük bir çocuk 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim? Neden öldürdü? Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayeti Müge Anlı canlı yayınında araştırılıyor.