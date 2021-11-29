MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 29 Kasım 2021 | Vahşice katledilen Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim?

Müge Anlı canlı yayın izle... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.
Genç bir anne katledildi! Karnından vurularak öldürüldü, bahçede bulundu! Kızının saç teliyle avunan bir anne! Hem öksüz hem yetim kalan küçük bir çocuk 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim? Neden öldürdü? Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayeti Müge Anlı canlı yayınında araştırılıyor.