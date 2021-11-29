Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 29.11.2021 10:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2021 10:39
    ABONE OL

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 29 Kasım 2021 | Vahşice katledilen Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim?

    Genç bir anne katledildi! Karnından vurularak öldürüldü, bahçede bulundu! Kızının saç teliyle avunan bir anne! Hem öksüz hem yetim kalan küçük bir çocuk 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim? Neden öldürdü? Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayeti Müge Anlı canlı yayınında araştırılıyor. 8 ay önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi Yeliz Kibiz için kayıp başvurusunda bulunan Yadigar Kepçe canlı yayında konuşuyor. Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında.

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Müge Anlı canlı yayın izle... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Genç bir anne katledildi! Karnından vurularak öldürüldü, bahçede bulundu! Kızının saç teliyle avunan bir anne! Hem öksüz hem yetim kalan küçük bir çocuk 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim? Neden öldürdü? Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayeti Müge Anlı canlı yayınında araştırılıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yarın yine helallik istersiniz, unuturuz, değil mi?
    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ YOUTUBE 29 Kasım 2021 | Vahşice katledilen Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili kim?
        SON DAKİKA