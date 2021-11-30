Müge Anlı'ya çağrıda bulundu bir de isim verdi! Ekin Gökçe'nin cinayet şüphelisi yakalandı: 'Müge abla bu mevzuyu çözsün ben öldürmedim'
Müge Anlı'ya çağrıda bulundu, bir de isim verdi! Ekin Gökçe'nin cinayet şüphelisi arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekin Gökçe'nin en son telefonda görüştüğü Tolga A., yakalandığı sırada Müge Anlı'ya, 'Müge abla bu mevzuyu çözsün ben öldürmedim' diyerek çağrıda bulundu bir de isim verdi. Ekin Gökçe'nin sevgilisi Ebubekir'in adını veren şüphelinin sözlerinin ardından Müge Anlı Atv canlı yayınında ölen kadının sevgilisine bağlandı ve 'silah' detayı kafa karıştırdı. İşte detaylar...
'MÜGE ABLA BU MEVZUYU ÇÖZSÜN BEN ÖLDÜRMEDİM'
Ekin Gökçe'nin cinayet şüphelisi yakalandı, Müge Anlı'ya çağrıda bulundu, bir de isim verdi! Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu da yaklaşık 2 yıl önce öldürülen Ekin Gökçe Yıldız'ın annesi Nermin Yıldız, taziye evinde gazetecilere, bir kişinin olay günü konuşmak için kızına mesaj attığını anlattı.
Ekin Gökçe cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı'ya çağrıda bulunup isim verdi! Cinayet şüphelisi yakalandı!
Yıldız, kızının bir tutam saçını koklayarak, şöyle konuştu:
"Bu saç benim artık oksijenim, yaşama sebebim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Ne olursunuz yardımcı olun. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Artık bu pislikleri alsınlar, 'dur' desinler artık, yeter. Çok annelerin, babaların canı yandı. Yeter, yanmasın artık. Benim kızım kim vurduya gitmeyecek. Bu işin peşini bırakmayacağım."
Nermin Yıldız, annesi ve babası öldürülen torununa sarıldı.