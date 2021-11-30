Müge Anlı’ya çağrıda bulundu bir de isim verdi! Ekin Gökçe’nin cinayet şüphelisi yakalandı: ’Müge abla bu mevzuyu çözsün ben öldürmedim’

Yıldız, kızının bir tutam saçını koklayarak, şöyle konuştu:

"Bu saç benim artık oksijenim, yaşama sebebim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Ne olursunuz yardımcı olun. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Artık bu pislikleri alsınlar, 'dur' desinler artık, yeter. Çok annelerin, babaların canı yandı. Yeter, yanmasın artık. Benim kızım kim vurduya gitmeyecek. Bu işin peşini bırakmayacağım."

Nermin Yıldız, annesi ve babası öldürülen torununa sarıldı.