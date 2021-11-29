Müge Anlı canlı yayınına sevgilisi Yeliz Kibiz'i aramaya gelen 'sahte imam' Yadigar Kepçe suç makinesi çıktı! Yıllar önce o programda da...
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'e 8 gündür ulaşılamıyor. Sevgilisine ulaşamadığı için bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Yadigar Kepçe hakkında ihbar yağdı. 'Sahte imam' iddiasıyla suçlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi de Müge Anlı'ya bağlandı ve "Benimle evlenmeden önce sahte hocalık yapıyordu" sözleri ile canlı yayına gelen ihbarları doğruladı. Silivri'den bağlanan bir izleyici ise 8 gündür ortada olmayan Yeliz Kibiz'i dilenirken gördüğünü ifade etti. Müge Anlı'ya katılan Yadigar Kepçe'nin sahte hocalık, cinsel saldırı ve daha birçok suça karıştığı iddiası ise herkesi şoke etti.
SEVGİLİSİNİ ARAMAYA GELDİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!
Müge Anlı canlı yayınına sevgilisi Yeliz Kibiz'i aramaya gelen 'sahte imam' Yadigar Kepçe suç makinesi çıktı! Yıllar önce Sıcağı Sıcağına programına da çıktığı ileri sürülen Yadigar Kepçe Müge Anlı canlı yayınına damga vurdu.
Müge Anlı'da aranan isimlerden biri Yeliz Kibiz oluyor. Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz aranıyor.
Müge Anlı canlı yayınına ihbar yağdı! 2 yıldır Silivri'de yaşadığını ifade eden bir izleyici, kayıp Yeliz Kibiz'i Silivri'de dilenirken gördüğünü ileri sürdü. Bu iddia akıllara "Yadigar Kepçe Yeliz'i dilendiriyor muydu?" sorusunu getirdi.
Yayına bağlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi ise,"2002 de evlendim bu adamla, 20 yıl evli kaldım. Biz evlenmeden önce de sahte hocalık yapmış. Ne bana baktı ne çocuklarıma baktı. Sürekli şiddet uyguluyordu. Benden önce de evliymiş, 2 çocuğu daha var. O kadın için de programlara çıkmış. Sıcağı Sıcağına programına." dedi.