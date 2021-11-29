Müge Anlı canlı yayınına sevgilisi Yeliz Kibiz’i aramaya gelen ’sahte imam’ Yadigar Kepçe suç makinesi çıktı! Yıllar önce o programda da...

Yayına bağlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi ise,"2002 de evlendim bu adamla, 20 yıl evli kaldım. Biz evlenmeden önce de sahte hocalık yapmış. Ne bana baktı ne çocuklarıma baktı. Sürekli şiddet uyguluyordu. Benden önce de evliymiş, 2 çocuğu daha var. O kadın için de programlara çıkmış. Sıcağı Sıcağına programına." dedi.