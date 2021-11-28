ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Süt Kardeşler adlı Yeşilcam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?

A: AYŞEN GRUDA

B: HALİT AKÇATEPE

C: JALE ALTUĞ

D: ERGİN ORBEY

CEVAP: C: JALE ALTUĞ