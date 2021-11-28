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    • Televizyon
    • 28.11.2021 21:44
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    • 28.11.2021 21:52
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    Süt Kardeşler adlı Yeşilcam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?

    Süt Kardeşler adlı Yeşilcam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?Ekranların sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1milyon TL'ye ulaşmak için ter döküyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, Süt Kardeşler adlı Yeşilcam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir? Sorusunun cevabını araştırıyor.

    takvim.com.tr
    Süt Kardeşler adlı Yeşilcam filminde Kemal Sunal’ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Süt Kardeşler adlı Yeşilcam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?

    A: AYŞEN GRUDA

    B: HALİT AKÇATEPE

    C: JALE ALTUĞ

    D: ERGİN ORBEY

    CEVAP: C: JALE ALTUĞ

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    Haberler Televizyon Süt Kardeşler adlı Yeşilcam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?
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