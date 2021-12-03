Müge Anlı, Sevda Kılıç'ı buldu canlı yayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım istedi! "Elimizde tutamıyoruz yardım edin"
Müge Anlı, Sevda Kılıç'ı buldu canlı yayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ve ilgili mercilerden yardım istedi! Boşanma arifesinde kaybolan 2 çocuk annesi Sevda Kılıç, günler sonra Müge Anlı canlı yayınında ailesi ile konuştu. Metruk bir binada bulunan ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ifade edilen Sevda Kılıç'ın durumu hem ailesini hem de Müge Anlı'yı derinden sarstı. "Kurbanlık koyun gibiydim, her şeyi istemeden kabul ettim, bunlar bana ağır geldiği için de kaçtım. Benim anne olmaya, insan olmaya ihtiyacım var, kendime ihtiyacım var. Kimse kararlarımı sorgulamasın." diyen Sevda Kılıç için Müge Anlı yardım çağrısında bulundu.
03.12.2021 11:39
- Son Güncelleme: 03.12.2021 12:06
"ELİMİZDE TUTAMIYORUZ YARDIM EDİN"
Müge Anlı, Sevda Kılıç'ı buldu canlı yayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım istedi!
19 Kasım 2021 günü Gaziantep Şehit Kamil'de ailesi ile birlikte yaşadığı evden kaybolduğu ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen Sevda Kılıç'a 11 gündür ulaşılamıyordu. Kayıp kadının evde bulunan garip mektubu dikkat çekti.
Müge Anlı son dakika gelişmesini aktardı. 2 çocuk annesi Sevda Kılıç'ın emniyete gidip, "Ben hayattayım ama ne eşimle ne ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde ifade vermişti.
Müge Anlı Sevda Kılıç'ı buldu. Evden ayrıldıktan sonra metruk bir binada yaşayan Sevda Kılıç' Türkiye'yi derinden sarstı.