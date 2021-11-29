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    • 29.11.2021 12:28
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    • 29.11.2021 12:32
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    Destan dizisi 2. bölüm ile Salı akşamı Atv'de! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’na getiriliyor! İşte Destan 2. bölüm 2. fragmanı...

    Destan dizisi 2. bölüm ile Salı akşamı Atv'de! Güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonu ile Atv'nin yeni dizisi Destan 2. bölümde tüm dengeleri altüst edecek bir taht mücadelesi başlıyor! Destan 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’na getiriliyor. İşte merakla beklenen Destan dizisi yeni bölümden ipuçları...

    Destan dizisi 2. bölüm ile Salı akşamı Atv’de! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’na getiriliyor! İşte Destan 2. bölüm 2. fragmanı...

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

    DESTAN DİZİSİ KONUSU

    8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir.

    Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

    Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

        DESTAN 2. BÖLÜMDE BÜYÜK TAHT MÜCADELESİ BAŞLIYOR!

        Destan'ın 2. bölümde yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar. Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır.

        Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır. Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.

        Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

        Ebru Şahin Destan dizisi ile hayalini gerçekleştirdi! Takvim.com.tr Destan dizisi galasında işte oyuncular ile çok renkli anlar...
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        Haberler Televizyon Destan dizisi 2. bölüm ile Salı akşamı Atv'de! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’na getiriliyor! İşte Destan 2. bölüm 2. fragmanı...
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