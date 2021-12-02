Müge Anlı'da Cüneyt Demiral 80 bin lirayı elden teslim etti bir de araba verdi! Safiye Çallı hem hayallerinden hem de parasından olmuştu
Safiye Çallı hem hayallerinden hem de parasından olmuştu... Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 'dolandırıcı' olarak tanınan Cüneyt Demiral 80 bin lirayı elden teslim etti bir de araba getirdi! Türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını ileri süren Safiye Çallı, Müge Anlı ve ekibinden 'dolandırıldım, paramı istiyorum' diyerek yardım istedi. Evlilik vaadiyle iki evini ve parasını kaptıran Safiye Hanım'ın iddialarının ardından türkücü Cüneyt Demiral, Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Kısa süre içerisinde canlı yayına gelen birbirinden şaşırtıcı ihbarların ardından Cüneyt Demiral sözünü tuttu. Safiye Çallı'dan aldığı paralar ve bir de arabayla stüdyoya gelen Cüneyt Demiral, Müge Anlı canlı yayında noter huzurunda aracı devretti.
02.12.2021 11:36
- Son Güncelleme: 02.12.2021 12:42
MÜGE ANLI'DA BİR İLK!
Müge Anlı'da 'dolandırıcı' iddiasıyla gündeme gelen Cüneyt Demiral 80 bin lirayı elden teslim etti bir de araba verdi! Safiye Çallı hem hayallerinden hem de parasından olmuştu...
Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktaladı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği evli ve kendisinden 15 yaş küçük Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı
CÜNEYT DEMİRAL PARAYI VE ARABAYI GETİRDİ!
Türkücü Cüneyt Demiral, programa katıldı. Yanında 50 bin liralık bir araba ve 80 bin lirayı para getiren Cüneyt gündeme bomba gibi düştü.