Müge Anlı, Rahmi Özkan’ı kahreden haberi duyurdu: ’Nurlar içinde yatsın beni de evine çağırmıştı...’

"Oruç Baba'nın yanında evi var diye bahsediyorduk hatırlar mısınız? Beni de en son iftara çağırmıştı. Canım benim nurlar içinde yatsın. Rahmi Hoca'nın da başısağolsun, ailesine Allahtan sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.