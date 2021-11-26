Müge Anlı, Rahmi Özkan'ı kahreden haberi duyurdu: 'Nurlar içinde yatsın beni de evine çağırmıştı...'
Müge Anlı, Rahmi Özkan'ı kahreden haberi duyurdu. Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 14 sezondur Atv ekranlarında birbirinden ilginç konuları ele alıyor, ekip arkadaşları Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ile faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, bugün Atv canlı yayınında Rahmi Özkan'ın ablası Melahat Güney'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Sabah elde edilen kahreden haber üzerine Rahmi Hoca bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarına katılamadı.
MÜGE ANLI, RAHMİ ÖZKAN'I KAHREDEN HABERİ DUYURDU!
Müge Anlı Atv canlı yayınında Rahmi Özkan hakkında son dakika gelimesini aktardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı programın açılışında Rahmi Özkan'ın bir süre aralarında bulunamayacağını açıkladı.
Anlı, Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Güney'in vefat ettiğini söyledi. Program sunucusu Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın programda yer almamasıyla ilgili "Çok değerli avukatımız Rahmi Özkan'ın ablası Melahat Güney nir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti."
2 YIL ÖNCE DE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ
Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın yeğeni Deha Uğur 2019 yılında vefat haberi ile gündeme geldi. Hafta başında canlı yayını bu üzücü haber ile açan Müge Anlı, canlı yayında Rahmi Özkan'ın canlı yayına gelemediğini açıklayınca ortaya çıkan üzücü haber herkesi kahretmişti.
Başsağlığı mesajları ve aramaları için teşekkürlerini ileten, cenazeye katılan eşine dostuna, tanıyan tanımayan herkese Müge Anlı canlı yayınında seslenen avukat Rahmi Özkan, gözyaşlarına hakim olamadı.
13 YAŞINDAKİ TORUNU VEFAT EDEN AVUKAT RAHMİ ÖZKAN CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!