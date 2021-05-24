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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 24.05.2021 10:11
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    • 24.05.2021 10:30
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    CANLI YAYIN ATV İZLE 24 Mayıs linki! Aynı şehirde esrarengiz 3 olay ve 3 kadın! bulundu mu?

    canlı yayınında bugün, (24 Mayıs 2021) neler yaşanıyor? Tüyler ürperten olaylar, eski eşten itiraf gibi açıklamalar... O gece o arabada kim vardı? Mavi varille mi tehdit etti? Aynı şehirdeki 3 kadının akıbeti... Eşinin sözde amcasıyla kaçtı, canlı yayında sözleriyle herkesi şoke etti! Durmadan değişen kararlar... Ailesini mi seçti sözde amcayı mı tercih etti? hakkında çarpıcı gelişme canlı yayında... Ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya attı, 2 bin lira için çifte cinayet! Mahkemede ne söyledi, kendini nasıl savundu? - çiftinin davasında neler yaşandı? Sevgilisini yanına taşındı kayıplara karıştı! 45 yaşındaki kaına ne oldu? İddialar ve suçlamalar... 'ün şüpheli kaybı ve daha fazlası canlı yayınında...

    Müge Anlı'da bugün... ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (24 Mayıs) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

    Tüyler ürperten olaylar, eski eşten itiraf gibi açıklamalar... O gece o arabada kim vardı? Mavi varille mi tehdit etti? Aynı şehirdeki 3 kadının akıbeti...

    Eşinin sözde amcasıyla kaçtı, canlı yayında sözleriyle herkesi şoke etti! Durmadan değişen kararlar... Ailesini mi seçti sözde amcayı mı tercih etti? Seda Aksu hakkında çarpıcı gelişme canlı yayında...
        Bebek katili Abdullah Öcalan'ın avukatları ile...
        Haberler Televizyon Müge Anlı CANLI YAYIN ATV İZLE 24 Mayıs ATV YOUTUBE linki! Aynı şehirde esrarengiz 3 olay ve 3 kadın! Lütfiye Gündüz bulundu mu?