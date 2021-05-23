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    • 24.05.2021 01:07
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    EDHO'da ortalık fena karışacak! 196. bölüm fragmanında racon kesti: Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!

    Merakla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına 'nin "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    EDHO'da ortak karışıyor!

    atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Nefeslerin kesildiği 195. bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin sözleri heyecanı yükseltti.

    Çakırbeyli'nin "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!" sözleri bomba etkisi yarattı.

    İŞTE EDHO 196. BÖLÜM FRAGMANI

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

        Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

        Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.

        Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.
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