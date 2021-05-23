atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölüm fragmanı yayınlandı.
Nefeslerin kesildiği 195. bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin sözleri heyecanı yükseltti.
Çakırbeyli'nin "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!" sözleri bomba etkisi yarattı.
İŞTE EDHO 196. BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.