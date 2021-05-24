Kanal D ekranların tam manasıyla izleyici önünde terör esti! Camdaki Kız Feride Burcu Biricik'in burnundan fitil fitil getirdi... Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede bir fenomen haline gelen Camdaki Kız'da, Feride'nin terör rüzgarları esiyor. Nalan üzerindeki kontrolü kaybetmek istemeyen Feride, eziyetin dozunu arttırıyor. Son olarak şahit olduğu tablo karşısında öfkesine hakim olmayan Feride, Nalan'a bakın neler yapıyor. İşte detaylar...
Yayın hayatına başladığı günden bu yana gerek oyunculuk performansı gerekse de konusu ile gündemden düşmeyen Camdaki Kız dizisi yine adından söz ettirmeyi başardı. Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Nalan'ı Sedat ile öpüşürken gördüğü için deliye dönen Feride, kızına ders vermek için planını hazırladı. "Adımın bir daha kirlenmesine izin vermem" diyen feride önce kızı Nalan'ı dövdü daha sonra da zehirlenmesine sebep olan bitki karışımını içirdi.