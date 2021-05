Nalan, aşkını ilan ettiği Sedat'ı dudağından öperken Feride o anlara an be an tanıklık etti. Sedat ve Nalan'ı bu şekilde gören Feride çılgına döndü ve Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışıyor. Tahta sopayla tüm gücüyle kızını döven Feride'nin şiddeti karşısında Nalan acılar içinde kıvranıyor.