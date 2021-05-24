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    • 24.05.2021 15:07
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    • 24.05.2021 15:07
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    ekranların tam manasıyla izleyici önünde terör esti! Feride 'in burnundan fitil fitil getirdi

    ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladığı günden bu yana çok konuşulan, başrollerini ve 'nun üstlendiği   seyirciyi şaşkına uğrattı. Feride, Nalan'ın koyduğu kuralları çiğnediğini görünce cinnet getirdi. Nalan'a ikazları sonuç vermeyen Feride, geçmişin de getirdikleriyle Nalan'a akla hayale sığmayan şeyler uygular. Camdaki Kız dizisinde ekrana gelen o sahneler izleyenleri adeta şoka soktu. Dizinin Feride karakteri adeta kendini kaybetti. İşte detaylar...

    Kanal D ekranların tam manasıyla izleyici önünde terör esti!

    Kanal D ekranların tam manasıyla izleyici önünde terör esti! Camdaki Kız Feride Burcu Biricik'in burnundan fitil fitil getirdi... Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede bir fenomen haline gelen Camdaki Kız'da, Feride'nin terör rüzgarları esiyor. Nalan üzerindeki kontrolü kaybetmek istemeyen Feride, eziyetin dozunu arttırıyor. Son olarak şahit olduğu tablo karşısında öfkesine hakim olmayan Feride, Nalan'a bakın neler yapıyor. İşte detaylar...

    Yayın hayatına başladığı günden bu yana gerek oyunculuk performansı gerekse de konusu ile gündemden düşmeyen Camdaki Kız dizisi yine adından söz ettirmeyi başardı. Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

    Nalan'ı Sedat ile öpüşürken gördüğü için deliye dönen Feride, kızına ders vermek için planını hazırladı. "Adımın bir daha kirlenmesine izin vermem" diyen feride önce kızı Nalan'ı dövdü daha sonra da zehirlenmesine sebep olan bitki karışımını içirdi.

        Milyonların büyük bir ilgiyle takip ettiği Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarından yayın hayatına tam gaz devam ediyor. İzlenme rekorları kıran yapımın geniş oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi sevilen isimler rol alıyor. Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada izlenme rekorları kıran fragman, şimdiden kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri halini aldı.

        Senaryosu ile zaman zaman tartışmaların odağı haline gelen dizide yine çok konuşulacak bir bölüm ekranlara gelecek. 27 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşacak olan Camdaki Kız dizisinin 7. bölümünde şaşkınlık yaratan gelişmeler yaşanıyor.

        Nalan, aşkını ilan ettiği Sedat'ı dudağından öperken Feride o anlara an be an tanıklık etti. Sedat ve Nalan'ı bu şekilde gören Feride çılgına döndü ve Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışıyor. Tahta sopayla tüm gücüyle kızını döven Feride'nin şiddeti karşısında Nalan acılar içinde kıvranıyor.

            Feride, aldığı otlarla Nalan için bir karışım hazırlıyor ve onun zehirlenmesine yol açıyor. Odasında baygınlık geçiren Nalan yere yığılırken Muzo yardımına koşuyor.

            Camdaki Kız son bölümünde Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla çılgına dönen Feride Nalan'ın hayatını zindan etmek için harekete geçmişti. Milyonları ekran başına toplayan dizinin fragmanı şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
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