Yayın hayatına başladığı günden bu yana gerek oyunculuk performansı gerekse de konusu ile gündemden düşmeyen Camdaki Kız dizisi yine adından söz ettirmeyi başardı. Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.