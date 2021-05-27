Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan seri katil çıktı! Oğlu canlı yayınında her şeyi itiraf etti! Kadının kollarını satırla koparmış...
Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan seri katil çıktı! Oğlu canlı yayınında her şeyi itiraf etti! "Kadının kollarını satırla kopardı" iddiası kan dondurdu! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programına katılan Yusuf Turhan, 8 gündür haber alamadığı anne ve babasını aramak için yardım istedi. Babası hakkında kan donduran açıklamalarda bulunan veren Yusuf Turhan, "Babam, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kesti" dedi. Öğrendikleri karşısında hayrete düşen Müge Anlı ise "Artık korkuyorum ben" diyerek tepki gösterdi.
27 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kayıp Mehmet Turhan ve eski eşi Firdevs Öztürk'ün arandığı konu birbirinden çarpıcı cinayetlerle farklı bir noktaya taşındı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Yusuf Turhan, annesinin sadece bildiklerinden dolayı kaybolduğunu belirtti ve yayın sırasında anlattıklarıyla herkesi şoke etti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 27 Mayıs'ta yayınlanan bölümü kan donduran cinayetlerle gündem oldu. 9 gün önce Kayseri'nin Erkilet ilçesinde ortadan kaybolan Mehmet Turhan ve boşandığı eşi Firdevs Öztürk'ten haber alınamazken Mehmet Turhan'ın cezaevinde kaldığı dönemde yazdığı mektuptaki iddialar dikkat çekti.
Yeğen Yusuf Turan, aynı isimdeki amcasını olaydan sorumlu tutarken anlattığı detaylar Müge Anlı'yı ve stüdyodaki seyircileri şoke etti. Babasının cezaevine girme sebebinin işlediği cinayetler olduğunu ifade eden Turan, "Amcamla birlikte işledikleri birkaç cinayet var. Havva isimli halamı öldürüp cesedini ırmağa attıkları söyleniyor ama bunun cezasını yatmadılar. Halamın öldüğü kesin değil, yurt dışına kaçmış da olabilir" sözlerini kullandı.