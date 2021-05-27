Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan seri katil çıktı! Oğlu canlı yayınında her şeyi itiraf etti! Kadının kollarını satırla koparmış...

Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan seri katil çıktı! Oğlu canlı yayınında her şeyi itiraf etti! "Kadının kollarını satırla kopardı" iddiası kan dondurdu! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın bugünkü programına katılan Yusuf Turhan, 8 gündür haber alamadığı anne ve babasını aramak için yardım istedi. Babası hakkında kan donduran açıklamalarda bulunan veren Yusuf Turhan, "Babam, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kesti" dedi. Öğrendikleri karşısında hayrete düşen Müge Anlı ise "Artık korkuyorum ben" diyerek tepki gösterdi.

27.05.2021 13:57 - Son Güncelleme: 27.05.2021 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





