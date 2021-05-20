Müge Anlı'yı çileden çıkartan 'sözde amca' ile Seda Aksu canlı yayında yüzleşti! Önce 'beni yüzüstü bıraktı' dedi ağladı ardından...
Müge Anlı'yı çileden çıkartan 'sözde amca' ile Seda Aksu canlı yayında yüzleşti! Şoke eden anlar Atv canlı yayınında yaşandı! Biri tek diğeri ise 3 çocuğunu bırakıp kaçtı Türkiye ihanetin başrollerini Atv canlı yayınında şaşkınlık içerisinde izledi. Eşinin amcası Emir Aksu tarafından kaçırıldığı iddia edilen Seda Aksu, emniyet güçlerinin devreye girmesi ile ailesinin yanına dönmek istediğini ifade etti. Yaşanan gelişmenin ardından 'sözde amca' Emir Aksu Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Atv ekranlarında gereçkleşen yüzleşmede birlikte kaçan taraflar birbirini suçlarken, yeğeninin karısı ile birliktelik yaşayan Emir Aksu gözleri içinde, 'Seda beni yüzüstü bıraktı' dedi. İşte eşinin amcası ile kaçan Seda Aksu ve 'sözde amca' Emir Aksu'nun Müge Anlı'da dikkat çeken yüzleşmesi!
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Müge Anlı, canlı yayında son dakika gelişmesini aktardı. Yayının hemen ardından Denizli Jandarma'sının devreye girdiğini, Seda Hanım'ın ifadesini aldıklarını, Seda Hanım'ın ifadesinde "Ben annemin yanına gitmek istiyorum" dediğini açıklayan Müge Anlı, sözde amca ve Seda Aksu yüzleşmesinde çileden çıktı.
CANLI YAYINDA ÖNCE AĞLADI
Emir Bey stüdyoya geldi ve gözyaşlarını tutamadı. Seda Hanım beni bu yola çıkarttı ve beni yüz üstü bırakın diyen Emir Bey, çok üzüldüğünü, herkese rezil olduğunu, kendisini öldürmesinin daha iyi olacağını söyledi. Emir Bey, yine de Seda Hanım'ın peşinde olduğunu belirtirken Müge Anlı, Seda Hanım'ın ifadesinde Emir beni tehdit ettiği için durdum, onu görünce domuz görmüş gibi hissediyorum dediğini aktardı. Emir Bey, bu söylenenlerin yalan olduğunu, elinde mesajlaşmaları olduğunu ifade edip kendisini bu yola çıkaranın Seda Hanım olduğunu yineledi.
ARDINDAN SUÇLADI
Seda Hanım, Emir Bey tarafından kaçırıldığını, 10 senedir kendisinden hoşlandığını, hatta 5 sene önce de kaçırmayı düşündüğünü, yeni yeni de kendisinin de hoşlanmaya başladığını söyledi. Köye gittiklerini, orada konuşmaya başladıklarını anlatan Seda Hanım, kayınvalidesi ameliyat olurken hastaneye gittiğini, orada Emir Bey ile kafeteryaya indiklerini, kendisine seni kaçıracağım dediğini iddia etti.
"KAÇMADIM, KANDIRILDIM"
Seda Hanım, çocukları olduğu için beni kaçırma dediğini, eve gelirken dolmuşta Emir Bey'in cüzdanını aldığını, kendisi ile gelmezse diye tehdit edildiğini, o şekilde kendisini kaçırdığını söyledi. Seda Hanım, Emir Bey'in babasından para aldığını öğrendiğini, hatta Keçiören'de arkadaşından da para aldığını, arkadaşının yanına gidince taksiciye kendisini eve götürmesini söyleyeceğini ama kendisini tehdit ettiği için korkup geri dönemediğini, zira "Sen gidersen kendimi öldürürüm" dediğini belirtti.