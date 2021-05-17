Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (17 Mayıs) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Gizlenen gerçekler, eski eşten ilk itiraf!
Koğuş arkadaşı konuştu, Lütfiye Gündüz'ün kaybı ve Nezen Germiyen cinayetinde şok gelişmeler!
Biri 20 diğeri 8 yıl önce kayboldu. Her ikisinden de hiçbir haber alınamadı. İki kadın da konuştuğu son isim ve çok çarpıcı bağlantı! Lütfiye Gündüz ve Şehnaz Kahraman arasındaki bağlantı ne? Her iki kadına da ne oldu?