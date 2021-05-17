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    • Televizyon
    • 17.05.2021 10:08
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    • 17.05.2021 10:51
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    CANLI YAYIN ATV İZLE 17 Mayıs YOUTUBE linki - olayında şok bağlantı! Kayıp

    canlı yayınında bugün, (17 Mayıs 2021) neler yaşanıyor? Gizlenen gerçekler, eski eşten ilk itiraf! Koğuş arkadaşı konuştu, 'ün kaybı ve cinayetinde şok gelişmeler! Biri 20 diğeri 8 yıl önce kayboldu. Her ikisinden de hiçbir haber alınamadı. İki kadın da konuştuğu son isim ve çok çarpıcı bağlantı! Lütfiye Gündüz ve arasındaki bağlantı ne? Her iki kadına da ne oldu? 27 yıl önce evlatlık verdiler, ne gözyaşları dindi ne de hasretleri... Özlem dolu anne - baba ve abla hayaliyle büyüyen bir kardeş! 'nin kızlarını arama öyküsü... Keçi çiftliğinde çalşılıyordu, kayıplara karıştı! 19 yaşındaki kayıp gençle ilgili sıcak gelişme ve daha fazlası canlı yayınında...

    Müge Anlı'da bugün... 17 Mayıs 2021

    Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (17 Mayıs) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

    Gizlenen gerçekler, eski eşten ilk itiraf!

    Koğuş arkadaşı konuştu, Lütfiye Gündüz'ün kaybı ve Nezen Germiyen cinayetinde şok gelişmeler!

    Biri 20 diğeri 8 yıl önce kayboldu. Her ikisinden de hiçbir haber alınamadı. İki kadın da konuştuğu son isim ve çok çarpıcı bağlantı! Lütfiye Gündüz ve Şehnaz Kahraman arasındaki bağlantı ne? Her iki kadına da ne oldu?

        27 yıl önce evlatlık verdiler, ne gözyaşları dindi ne de hasretleri... Özlem dolu anne - baba ve abla hayaliyle büyüyen bir kardeş! Akkuş Ailesi'nin kızlarını arama öyküsü...

        Keçi çiftliğinde çalşılıyordu, kayıplara karıştı! 19 yaşındaki kayıp gençle ilgili sıcak gelişme Müge Anlı canlı yayınında...

        Son dakika gelişmesine göre 19 yaşındaki genç bulundu.
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