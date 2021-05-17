Biri 20 diğeri 8 yıl önce kayboldu. Her ikisinden de hiçbir haber alınamadı. İki kadın da konuştuğu son isim ve çok çarpıcı bağlantı! Lütfiye Gündüz ve Şehnaz Kahraman arasındaki bağlantı ne? Her iki kadına da ne oldu?