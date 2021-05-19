Müge Anlı Ayşe Altuntaş vahşetini canlı yayında ortaya çıkartmıştı! Müebbete çarptırılan itirafçı kuzen Mehmet Taşdelen...

ÇELİŞKİLİ SAVUNMA

Mahkeme huzurunda geçtiğimiz celse savunmasını gerçekleştiren Taşdelen, çelişkili ifadesinde "5 yıldır yasak aşk yaşıyorduk. Genelde ormanda buluşurduk. Ormanda canavarlar var, yani yabani domuzlar, Ayşe onlardan çok korkardı. Bana "Silah alalım" demişti. Bir gün elinde silahla geldi, kendimizi korumak için almış. Buluşmalarımızda silah hep yanımızda olurdu. Olay günü yine ormana gittik. Ayşe bana "Mehmet artık evlenelim" dedi. Ben de "Olmaz çocuklarımı bırakamam" dedim. "Artık dayanamıyorum, gözüme uyku girmiyor" dedi. Sonra ayağa kalktık silahı yerden aldı ve "İkimiz de intihar edeceğiz" demişti.