Müge Anlı Ayşe Altuntaş vahşetini canlı yayında ortaya çıkartmıştı! Müebbete çarptırılan itirafçı kuzen Mehmet Taşdelen...
Müge Anlı Ayşe Altuntaş vahşetini canlı yayında ortaya çıkartmıştı! Müebbete çarptırılan itirafçı kuzen Mehmet Taşdelen'in yargılandığı Ayşe Altuntaş cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, kuzeni Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldü ve cinsel ilişkiye girdiği ormanlık alana gömüldü. Müge Anlı'da aydınlatılan Ayşe Altuntaş cinayetinde tutuklu sanık Taşdelen hakkında kasten öldürme suçundan devam eden davada savcı mütalaa verdi.
Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir yıldır aranan ve sevgilisi tarafından İstanbul Sultangazi'de katledilip gömüldüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş (43) davası sürüyor. Hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sevgili Mehmet Taşdelen, ilk duruşmada savunma yapmıştı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Taşdelen savunmasında silahı Altuntaş'ın elinden almaya çalışırken patladığını öne sürmüştü.
ÇELİŞKİLİ SAVUNMA
Mahkeme huzurunda geçtiğimiz celse savunmasını gerçekleştiren Taşdelen, çelişkili ifadesinde "5 yıldır yasak aşk yaşıyorduk. Genelde ormanda buluşurduk. Ormanda canavarlar var, yani yabani domuzlar, Ayşe onlardan çok korkardı. Bana "Silah alalım" demişti. Bir gün elinde silahla geldi, kendimizi korumak için almış. Buluşmalarımızda silah hep yanımızda olurdu. Olay günü yine ormana gittik. Ayşe bana "Mehmet artık evlenelim" dedi. Ben de "Olmaz çocuklarımı bırakamam" dedim. "Artık dayanamıyorum, gözüme uyku girmiyor" dedi. Sonra ayağa kalktık silahı yerden aldı ve "İkimiz de intihar edeceğiz" demişti.
Silahı ve halıyı bagaja koydum. Arabaya binip işe doğru yola çıktım Ayşe'nin feracesini yolda çöpe attım. Telefonunu parçaladım, bagajda bulunan silah ile birlikte poşete koyarak inşaat molozlarının içine attım. Olayın korkusundan kimseye tek kelime etmedim. Ayşe'yi çok merak ediyordum, onu gömdüğüm yerden hayvanlar çıkarıp zarar vermiştir, korkusundan hiç gidemedim. Televizyona çıktım, neden çıktım bilmiyorum. Keşke olay günü teslim olsaydım da beni idam etselerdi. Suçu bu yapmış olduğum savunma haliyle işledim."