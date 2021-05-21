Müge Anlı canlı yayınında 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar! Eşinin sözde amcası Emir Aksu ile kayıplara karışmıştı...

Müge Anlı canlı yayınında 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar! Eşinin sözde amcası Emir Aksu ile kayıplara karışan Seda Aksu Atv canlı yayınına katıldı. Günler sonra ailesi ile buluşan Seda, önce yanına kaçtığı eşinin amcası Emir Aksu'nun eşi Gülüş Aksu'dan özür diledi ardından 'Emir Bey ile evleneceğim' dedi. Şoke eden sözlerin ardından Seda'nın annesi fenalaşırken teyze Sultan Canel Seda'nın ellerini sımsıkı tutarak 'bırakmam' diye feryad etti. Önceki gün 'Emir'e kaçmadım, kandırıldım' diyen Seda Aksu da, 'eşim affetsin, ona dönmek istiyorum' diyen Emir Aksu da son sözleriyle Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarttı.

21.05.2021 10:57 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





