Müge Anlı canlı yayınında 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar! Eşinin sözde amcası Emir Aksu ile kayıplara karışmıştı...
Müge Anlı canlı yayınında 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar! Eşinin sözde amcası Emir Aksu ile kayıplara karışan Seda Aksu Atv canlı yayınına katıldı. Günler sonra ailesi ile buluşan Seda, önce yanına kaçtığı eşinin amcası Emir Aksu'nun eşi Gülüş Aksu'dan özür diledi ardından 'Emir Bey ile evleneceğim' dedi. Şoke eden sözlerin ardından Seda'nın annesi fenalaşırken teyze Sultan Canel Seda'nın ellerini sımsıkı tutarak 'bırakmam' diye feryad etti. Önceki gün 'Emir'e kaçmadım, kandırıldım' diyen Seda Aksu da, 'eşim affetsin, ona dönmek istiyorum' diyen Emir Aksu da son sözleriyle Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkarttı.
21.05.2021 10:57
- Son Güncelleme: 21.05.2021 12:12
Müge Anlı canlı yayınında 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar! Eşinin sözde amcası Emir Aksu ile kayıplara karışmıştı... Müge Anlı'yı çileden çıkartan 'sözde amca' ile Seda Aksu önceki gün Müge Anlı canlı yayında yüzleşti!
3 çocuğu ve eşini terk edip yeğeninin karısı Seda Aksu ile birliktelik yaşayan Emir Aksu, Atv canlı yayınında herkesi çileden çıkarttı.
ÖNCE BEN ANNEMİN YANINA GİTMEK İSTİYORUM" DEDİ
Yayının hemen ardından Denizli Jandarma'sının devreye girdiğini, Seda Hanım'ın ifadesini aldıklarını, Seda Hanım'ın ifadesinde "Ben annemin yanına gitmek istiyorum" dediğini açıklayan Müge Anlı, sözde amca ve Seda Aksu yüzleşmesinde çileden çıktı.
"EVLENECEĞİM"
Dün gerçekleşen yüzleşme sonrası bugün Müge Anlı canlı yayınına gelen Seda Aksu, önce 'sözde enişte'nin eşi Gülüş Hanım'dan özür diledi ardından da 'Emir Bey ile evleneceğim' diyerek herkesi şoke etti.
Seda Aksu'nun teyzesi yaşanan gelişmenin ardından canlı yayında çileden çıktı. "Kuş bile 3 ayda yavruluyor kız.
Bu sevgi değil Seda! Bırakmam" derken sözde amca Emir Aksu'nun eşi Gülüş Hanım da 'Artık dayanamıyorum yeter beni bu rezillikten kurtarın boşanmak istiyorum' dedi.