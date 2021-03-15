Son dakika gelişmesi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında geldi. Çığ ailesinin yaşadığı akılalmaz olaylar Müge Anlı ile son buldu. Suçlamaların odağındaki enişte ve 3 arkadaşı tutuklandı!

ÇIĞ AİLESİNİN ENİŞTE İSA AKMAN HAKKINDAKİ İDDİALARI

İddiaların odağındaki ismin ilk vukuatı da olmadığı, 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı ortaya çıktı. Enişte İsa'nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğü ortaya çıktı.

Eşinin kardeşi Abdurrahman Çığ'a işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman'ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Genç adamı Afyon'da bir hocaya götüren İsa Akman'ın buradaki hocayla da iş birliği yaptığı iddia edildi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.

Olaya tanık olanlar Çığ Ailesi'nin 980 keçi sahibiyken İsa Akman'ın gelmesiyle yokluğa düştüğünü anlattı.