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    İZLE 15 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Çığ ailesi olayında son dakika: Şarlatan enişte tutuklandı

    da bugün (15 Mart 2021) neler yaşanıyor? 'ın dehşet gecesi, eniştenin kabarık suç dosyası... İşkenceden şantaja eski enişte için inanılmaz iddialar... Burdurlu Çığ ailesinin yaşadığı olaylar zinciri evin oğlu Abdurrahman Çığ'ın evlenmesiyle başladı. Çığ ailesinin yaşadığı akılalmaz olaylar Müge Anlı ile son buldu. Suçlamaların odağındaki enişte ve 3 arkadaşı tutuklandı! olayında 'ın ölümüyle ilgili sanık neler anlattı? Melike Tahnal nasıl öldü nereye gömüldü? Palu ailesi davasından sıcak gelişme... Terziye emanet edildi, Almanya'ya evlatlık verildi. 'nun yaşam öyküsü ve daha fazlası canlı yayınında...

    Müge Anlı'da bugün... 15 Mart 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (15 Mart 2021) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    Abdurrahman Çığ'ın dehşet gecesi, eniştenin kabarık suç dosyası... İşkenceden şantaja eski enişte için inanılmaz iddialar... Burdurlu Çığ ailesinin yaşadığı olaylar zinciri evin oğlu Abdurrahman Çığ'ın evlenmesiyle başladı.

    Son dakika gelişmesi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında geldi. Çığ ailesinin yaşadığı akılalmaz olaylar Müge Anlı ile son buldu. Suçlamaların odağındaki enişte ve 3 arkadaşı tutuklandı!

    ÇIĞ AİLESİNİN ENİŞTE İSA AKMAN HAKKINDAKİ İDDİALARI

    İddiaların odağındaki ismin ilk vukuatı da olmadığı, 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı ortaya çıktı. Enişte İsa'nın yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğü ortaya çıktı.

    Eşinin kardeşi Abdurrahman Çığ'a işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman'ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Genç adamı Afyon'da bir hocaya götüren İsa Akman'ın buradaki hocayla da iş birliği yaptığı iddia edildi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.

    Olaya tanık olanlar Çığ Ailesi'nin 980 keçi sahibiyken İsa Akman'ın gelmesiyle yokluğa düştüğünü anlattı.
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