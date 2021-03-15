Sinem Yıldız kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Sinem Yıldız kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında her gün farklı isimler konuk olarak katılmaya devam ediyor. Magazin olaylarına ilişkin yorumları ve sunuculuğu ile ekrana gelen Sinem Yıldız bugün konuk olunca izleyiciler de hakkındaki bilgileri merak etti.