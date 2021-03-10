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Aleyna Şeker'in heyet raporunu Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 'Ben onu engelsiz seviyorum' diyen İshak gözyaşlarına boğuldu

Aleyna Şeker'in heyet raporunu Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 'Çok seviyorum' diyen İshak Köksal gözyaşlarına boğuldu. Ankara'da yaşayan Aleyna Şeker'in sosyal medyada tanıştığı İshak Köksal tarafından kaçırıldığı iddia edilen Aleyna Şeker, dakikalar içerisinde bulundu. Sevgi yurduna yerleştirilen Aleyna önceki gün ailesine kavuştu. Heyet raporu sonucu beklenen Aleyna Şeker'in yanına kaçtığı İshak Köksal Müge Anlı canlı yayınında, 'Ben onu engelsiz sevdim' sözleriyle dikkat çekti. Beklenen rapor geldi. Müge Anlı Aleyna Şeker'in heyet raporunu açıkladı, 'Çok seviyorum' dediği Aleyna'yı karşısında gören İshak gözyaşlarına boğuldu.

10.03.2021 12:21 - Son Güncelleme: 10.03.2021 12:35
Aleyna Şeker'in heyet raporunu Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 'Çok seviyorum' diyen İshak Köksal gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Aleyna Şeker bulundu. Babasının yüzde 50-60 engelli olduğunu söylediği Aleyna'nın sosyal medyada tanıştığı bir erkeğin yanında olduğu ortaya çıktı.

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Aleyna Şeker'in heyet raporunu Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 'Çok seviyorum' diyen İshak Köksal gözyaşlarına boğuldu

Adının İshak Köksal olduğu belirlenen şahıs bulundu. Aleyna sevgi yurduna yerleştirilirken, genç kızın zihinsel engelinin olup olmadığı, var ise ne derece olduğunun öğrenilmesi için rapor hazırlandı.

Aleyna Şeker'in heyet raporunu Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 'Çok seviyorum' diyen İshak Köksal gözyaşlarına boğuldu

Önceki gün ailesine kavuşan Aleyna Şeker'in beklenen heyet raporu Atv canlı yayınında açıklandı.

Aleyna Şeker'in heyet raporunu Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 'Çok seviyorum' diyen İshak Köksal gözyaşlarına boğuldu

ALEYNA'NIN HEYET RAPORU

Hekimler tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında "Tam olmasa da idrak yeteneği var" sonucunda karar kılındı ve İshak adli kontrol şartıyla normal hayatına devam ediyor.

Aleyna Şeker'in heyet raporunu Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 'Çok seviyorum' diyen İshak Köksal gözyaşlarına boğuldu

Canlı yayında Aleyna ile görüşen İshak'ın duygusal anları ve iki gencin birbirine sarf ettiği sözler herkesi ekran başına kilitledi.

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