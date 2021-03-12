Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! 'Eski eniştem tecavüz etti' demişti...

'Eski eniştem bana tecavüz etti' demişti... Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına eski enişteleri tarafından şantaj yapılmak üzere çekilen çıplak görüntüleriyle başvurdu Abdurrahman Çığ ve ailesi... Ağızları açık bırakan ve akıllara yine Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesini getiren Çığ ailesinden Abdurrahman Çığ'ın başına gelenler Türkiye'yi dehşete düşürdü. Ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından tecavüze uğradığını, şantaja uğradığını ve dolandırıldığını iddia eden Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri, Müge Anlı başta olmak üzere herkesi şoke etti. İşte 'İkinci Palu vakası' dedirten Çığ ailesinin iddiaları ve 12 Mart ATV Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

12.03.2021 14:14 - Son Güncelleme: 12.03.2021 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





