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Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! 'Eski eniştem tecavüz etti' demişti...

'Eski eniştem bana tecavüz etti' demişti... Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına eski enişteleri tarafından şantaj yapılmak üzere çekilen çıplak görüntüleriyle başvurdu Abdurrahman Çığ ve ailesi... Ağızları açık bırakan ve akıllara yine Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesini getiren Çığ ailesinden Abdurrahman Çığ'ın başına gelenler Türkiye'yi dehşete düşürdü. Ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından tecavüze uğradığını, şantaja uğradığını ve dolandırıldığını iddia eden Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri, Müge Anlı başta olmak üzere herkesi şoke etti. İşte 'İkinci Palu vakası' dedirten Çığ ailesinin iddiaları ve 12 Mart ATV Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

12.03.2021 14:14 - Son Güncelleme: 12.03.2021 14:36
Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! 'Eski eniştem tecavüz etti' demişti...

'ESKİ ENİŞTEM TECAVÜZ ETTİ' DEMİŞTİ...

Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! Eniştesi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ anlattı, akıllara Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesi geldi. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

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Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! 'Eski eniştem tecavüz etti' demişti...

Müge Anlı bugünkü canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan sanjatın görüntüleri ortaya çıktı.

Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! 'Eski eniştem tecavüz etti' demişti...

Talihsiz adamın, Antalya Manavga'ta götürülüp çıplak fotoğraflarının çekilmesi stüdyoda şok etkisi yarattı. Ayrıca Çığ ailesinin 980 hayvanının, enişteleri tarafından alınıp satıldığı iddia edildi.

Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! 'Eski eniştem tecavüz etti' demişti...

ORMANA GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ

Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi.
Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! 'Eski eniştem tecavüz etti' demişti...

İLK VUKUAATI DA DEĞİL

Hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlaması bulunan enişte İsa'nın 2019 yılında ölümle sonuçlanan bir vukuatının da olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişi sağlık sorunları yaşadı 1 kişi de yaşamını yitirdi.