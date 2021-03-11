Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Eniştesi tarafından tecavüze uğrayan Abdurrahman Çığ anlattı akıllara Palu ailesi geldi
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Eniştesi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ anlattı, akıllara Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesi geldi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak Atv ekranlarında olayları aydınlatmaya devam ediyor. Eniştesi tarafından evlilik vaadiyle dolandırılan ve ormanda tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ, çıplak fotoğraflarını Müge Anlı ekibine göndererek canlı yayına başvuruda bulundu. Ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından tecavüze uğradığını iddia eden ve 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ'ın Müge Anlı'da anlattıkları şoke etti. Cinsel istismar, işkence ve dolandırılma iddiaları akıllara ayrıntılarıyla dehşete düşüren Palu ailesini getirdi.
ENİŞTESİNİN TECAVÜZÜNE UĞRAYAN ADAM!
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Eniştesi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ anlattı, akıllara Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesi geldi. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.
"KISMETİN BAĞLANMIŞ"
Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman'ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Öte yandan eniştenin Abdurrahman Çığ'ı işbirliği yaptığı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.
Kocaeli'de yaşayan Palu ailesi, geçmişte fazla bilinmeyen bir aileydi. Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi. Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu. Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.
Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü.
Anne Havva Palu, yine 2011 tarihli ifadesinde torunu Melike'ye ise "içine cin kaçtığı gerekçesiyle" yine Tuncer Ustael tarafından önce ispirto, sonra da sirke içirildiğini söyledi. İfadeye göre, Melike de kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Havva Palu ifadesinde Melike'yi yıkadığını, beyaz bir çarşafa sardıktan sonra gömdüklerini de aktardı. Bu ifade, ailenin diğer üyeleri tarafından da desteklenirken, konuyla ilgili emniyet ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.