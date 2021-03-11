Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Eniştesi tarafından tecavüze uğrayan Abdurrahman Çığ anlattı akıllara Palu ailesi geldi

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesi, geçmişte fazla bilinmeyen bir aileydi. Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi. Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu. Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.

Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü.