Müge Anlı açıkladı: Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında...

Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'a ait dava bugün Sakarya'da görülüyor. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında... Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılanmasına başlandı. 6 yaşındaki Melike Tahnal'a tecavüz eden ve içinde 3 harfliler olduğunu iddia ederek küçük çocuğa ispirto içiren ve ardından karnına taş bağlayarak türlü işkenceler yapan enişte Tuncer Ustael, Türkiye gündemini sarsmıştı.

12.03.2021 11:51 - Son Güncelleme: 12.03.2021 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





