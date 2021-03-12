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Müge Anlı açıkladı: Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında...

Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'a ait dava bugün Sakarya'da görülüyor. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında... Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılanmasına başlandı. 6 yaşındaki Melike Tahnal'a tecavüz eden ve içinde 3 harfliler olduğunu iddia ederek küçük çocuğa ispirto içiren ve ardından karnına taş bağlayarak türlü işkenceler yapan enişte Tuncer Ustael, Türkiye gündemini sarsmıştı.

12.03.2021 11:51 - Son Güncelleme: 12.03.2021 11:53
Müge Anlı açıkladı: Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında...

PALU AİLESİ HAKİM KARŞISINDA!

Müge Anlı son dakika Palu ailesi gelişmesini canlı yayında açıkladı. Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında...

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Müge Anlı açıkladı: Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında...

PALU AİLESİ OLAYI NEDİR?

Kocaeli Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Müge Anlı açıkladı: Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Müge Anlı açıkladı: Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında...

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.

Müge Anlı açıkladı: Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında...