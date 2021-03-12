Müge Anlı açıkladı: Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında...
Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Melike Tahnal'ın cesedi bulundu mu? Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'a ait dava bugün Sakarya'da görülüyor. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi hakim karşısında... Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılanmasına başlandı. 6 yaşındaki Melike Tahnal'a tecavüz eden ve içinde 3 harfliler olduğunu iddia ederek küçük çocuğa ispirto içiren ve ardından karnına taş bağlayarak türlü işkenceler yapan enişte Tuncer Ustael, Türkiye gündemini sarsmıştı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.