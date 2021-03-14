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Müge Anlı'ya veda eden Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! 'Kusura bakmasın ama o erkekler...'

Müge Anlı'ya veda eden Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. "Güçlü kadın olmak güzel, ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor. Erkeğin benden akıllı olmasını isterim, ben sapyoseksüelim yani zeki erkeğe bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa, hemen bana haber verin" diyen Hülya Avşar'a Psikiyatrist Arif Verimli'den gelen gönderme gündeme bomba gibi düştü. Arif Verimli, 13 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te danışmanlık yapıyordu...

14.03.2021 12:34 - Son Güncelleme: 14.03.2021 12:53
Müge Anlı'ya veda eden Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! 'Kusura bakmasın ama o erkekler...'

Müge Anlı'ya veda eden Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! Önceki gün hastane ziyareti çıkışında görüntülenen ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Hülya Avşar, "Güçlü kadın olmak güzel, ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor. Erkeğin benden akıllı olmasını isterim, ben sapyoseksüelim yani zeki erkeğe bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa, hemen bana haber verin" dedi.

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Müge Anlı'ya veda eden Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! 'Kusura bakmasın ama o erkekler...'

Sözlerine, "Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir." şeklinde devam eden ve sapyoseksüel olduğunu açıklayan Hülya Avşar'a Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'den bomba bir gönderme geldi.

Müge Anlı'ya veda eden Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! 'Kusura bakmasın ama o erkekler...'

Psikiyatrist Verimli açıklamasında "Sapyoseksüel kadınlar kusura bakmasın ama o erkekler zaten zamanında doğru kadını bulmuşlardır. Çünkü zeka büyük bir güçtür" dedi.

Müge Anlı'ya veda eden Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! 'Kusura bakmasın ama o erkekler...'

Verimli'nin bu paylaşımına beğeni yağdı. Arif Verimli bazı takipçilerinin yorumlarına da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Müge Anlı'ya veda eden Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! 'Kusura bakmasın ama o erkekler...'

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?
Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan 'sapien' ile 'sexualis' kelimelerinin birleşmesinden oluşan 'Sapyoseksüel'; dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi özelliklerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır. Zekâ ve zihinsel fonksiyonları, fiziksel özelliklerden daha önemli bir cinsel çekim aracı olarak gören kişilere denir.