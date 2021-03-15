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    • 15.03.2021 10:07
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    Sami'nin adamlarının kurduğu pusu Mahur'u ölümle burun buruna getiriyor! 10. bölümde 'can pazarlığı!'

    Sami'nin adamlarının kurduğu pusu Mahur'u ölümle burun buruna getiriyor! Yayınlandığı ilk bölümden itibaren her bölümü büyük bir merakla beklenen 'da bu hafta 'can pazarlığı' izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur’u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalacak. Sevdiği kadın kollarında yaşam mücadelesi verirken Maraşlı'nın çırpınışı dizinin en dikkat çeken sahnelerinden biri olacak. İşte Atv'nin sevilen dizisi de yaşanacaklar...

    'Can pazarlığı!'

    Maraşlı 10. bölümde 'can pazarlığı!' Sami'nin adamlarının kurduğu pusu Mahur'u ölümle burun buruna getiriyor! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı 10. bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

    İşte Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan)'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Atv dizisi Maraşı'da bu hafta yaşanacaklar...

    MARAŞLI 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?

    Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir…

    Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

        Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

        Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. İkili kaçmayı başarır ama Mahur vurulmuştur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek midir?
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