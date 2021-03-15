Esra Erol CANLI YAYIN İZLE 15 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Son dakika: Esra Erol'a Kibar ve çocuklarından şok tehdit!

Atv ekranlarında yayınlanan ve ilginç olayları gündeme taşıyan program Esra Erol'da da bir evlilik dolandırıcılığı olayının ardından 16 yıl önce işlenen bir cinayet olayı çıktı. Halil İbrahim beyin programa katılarak, birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başlayan olaylar zincirinde 16 yıl önce Kibar Hanım'ın eşinin şüpheli şekilde hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması işleri karıştırdı.

KİBAR ÜNVAR KATİL Mİ?

Kibar Ünvar katil mi sorusunun yanıtı gündemine oturdu.

Kibar Ünvar hakkında gündeme gelen iddiaları yalanlasa da bütün oklar kendisini gösteriyor. Diğer yandan Esra Erol'da canlı yayınında Esra Erol'un cinayetle suçlanan Kibar Ünvar'ın çocukları tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.