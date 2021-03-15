Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 15.03.2021 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2021 17:21
    ABONE OL

    CANLI YAYIN İZLE 15 Mart 2021 Pazartesi| Son dakika: 'a Kibar ve çocuklarından şok tehdit!

    Son dakika... 'a şok tehdit! 'da Atv canlı yayınında bugün, (15 Mart 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor? Ahmet'in öldürüldüğü 'daki o çadırdan canlı yayın! Esra Erol’da da bir evlilik dolandırıcılığı olayının ardından 16 yıl önce işlenen bir cinayet olayı çıktı. programa katılarak, birkaç ay önce evlendiği isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başlayan olaylar zincirinde 16 yıl önce Kibar Hanım’ın eşinin şüpheli şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Son dakika haberine göre Kibar Ünvar'ın üvey çocukları Esra Erol'u tehdit etti. İşte 'da canlı yayınında bugün yaşananlar...

    Esra Erol CANLI YAYIN İZLE 15 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Son dakika: Esra Erol'a Kibar ve çocuklarından şok tehdit!

    Esra Erol bugün (15 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Hafta sonu Kars'ta neler yaşandı? Yeni şahitler konuşacak, herkes şok olacak! O çadırdan canlı yayın! Son dakika! Kibar ve çocuklarından Esra Erol'a şok tehdit!

    Atv ekranlarında yayınlanan ve ilginç olayları gündeme taşıyan program Esra Erol'da da bir evlilik dolandırıcılığı olayının ardından 16 yıl önce işlenen bir cinayet olayı çıktı. Halil İbrahim beyin programa katılarak, birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başlayan olaylar zincirinde 16 yıl önce Kibar Hanım'ın eşinin şüpheli şekilde hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması işleri karıştırdı.

    KİBAR ÜNVAR KATİL Mİ?

    Kibar Ünvar katil mi sorusunun yanıtı gündemine oturdu.

    Kibar Ünvar hakkında gündeme gelen iddiaları yalanlasa da bütün oklar kendisini gösteriyor. Diğer yandan Esra Erol'da canlı yayınında Esra Erol'un cinayetle suçlanan Kibar Ünvar'ın çocukları tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

        Hakkı "Karım Ayşe'yi boşamam Hanım benim sevgilim" dedi! Hanım şimdi ne yapacak? Evdeki fırını aldı, Hakkı'ya kaçtı!


        Çocuklarını, kocasını bıraktı! 3 yıl önce "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, ortadan kayboldu! 3 yıldır hiçbir haber alınamayan Semahat'ın ailesinin feryadı!


        19 yaşındaki Leyla 9 Ekim'de ortadan kayboldu! Anne Minet Hanım'ın gözyaşları içinde feryadı ve çok daha fazlası Atv Esra Erol'da programında...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Esra Erol CANLI YAYIN İZLE 15 Mart 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Son dakika: Esra Erol'a Kibar ve çocuklarından şok tehdit!