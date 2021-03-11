Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden telefon! 8 aylık hamile olan Cemile kocasının gerçek yüzüyle tanıştı

Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden telefon! 16 yaşında evlendirilen ve 8 aylık hamile olan Cemile kocasının gerçek yüzünü gördü. Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Cemile, Esra Erol yayınına katılarak 8 aylık hamile olduğunu ve kocasının annesi babası tarafından evden kovulduğunu söyledi. Görücü usulüyle evlendiği eşine ulaşamadığını belirterek Esra Erol'dan yardım isteyen genç kadın, aldığı telefonla hayatının şokunu yaşadı. Cemile'nin günlerdir ulaşamadığı kocası şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulunurken ismini vermek istemeyen bir kadından gelen canlı yayın bağlantısı, genç kadının bir kez daha hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. İşte Esra Erol'u çileden çıkaran olay!

11.03.2021 15:37 - Son Güncelleme: 11.03.2021 15:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





