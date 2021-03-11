Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden telefon! 8 aylık hamile olan Cemile kocasının gerçek yüzüyle tanıştı
Esra Erol'da canlı yayınında şoke eden telefon! 16 yaşında evlendirilen ve 8 aylık hamile olan Cemile kocasının gerçek yüzünü gördü. Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Cemile, Esra Erol yayınına katılarak 8 aylık hamile olduğunu ve kocasının annesi babası tarafından evden kovulduğunu söyledi. Görücü usulüyle evlendiği eşine ulaşamadığını belirterek Esra Erol'dan yardım isteyen genç kadın, aldığı telefonla hayatının şokunu yaşadı. Cemile'nin günlerdir ulaşamadığı kocası şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulunurken ismini vermek istemeyen bir kadından gelen canlı yayın bağlantısı, genç kadının bir kez daha hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. İşte Esra Erol'u çileden çıkaran olay!
Esra Erol'a katılan 8 aylık hamile Cemile 16 yaşında görücü usulü tanıştığı Ahmet Dinçer'le 1 yıl birlikte yaşadı. 17 yaşında resmi nikah kıyılan genç çift 2 yılın sonunda sorunlar yaşamaya başladı. Eşi Ahmet Dinçer evde yokken kayınpederi Yüksel ve kayınvalidesi Behime'nin kendisini evden kovduğunu söyleyen Cemile, eşine ulaşamadığını belirterek canlı yayında yardım istedi.
Esra Erol'a Konya'dan katılan 18 yaşındaki Cemile 8 aylık hamile olduğunu ve 1 buçuk yaşında bir çocuk olduğunu dile getirdi. Henüz 16 yaşındayken ailesinin görücü usulü rızasıyla evlenen genç anne yaşadıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Eşi evde yokken kayınvalidesi ile kayınpederinin evden kovduğunu dile getiren Cemile, canlı yayına katılan eşi Ahmet ise söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi.