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Esra Erol'da fuhuş itirafı! 19 yaşındaki Zeynep canlı yayında bir bir döküldü: 'Fuhuş karşılığında haftalık...'

Esra Erol'da canlı yayınında gelen fuhuş itirafı şoke etti. 19 yaşındaki Zeynep canlı yayında bir bir döküldü. Her şey 3. kez evden kaçan ve Esra Erol sayesinde bulunan Zeynep, Esenyurt'ta Aysel isimli bir kadının kendisini evine aldığını söylemesiyle başladı. Aysel'in oturduğu evle ilgili birçok kez fuhuş ihbarında bulunulduğu canlı yayına gelen ihbarlarla ortaya çıkınca aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Zeynep bir bir döküldü. Aysel'le fuhuş karşılığında haftalık ücrete anlaşma yaptığını itiraf eden Zeynep'in fuhuşu çetesi hakkında sözleri ortalığı karıştırdı.

02.03.2021 15:09 - Son Güncelleme: 02.03.2021 15:34
Esra Erol'da fuhuş itirafı! 19 yaşındaki Zeynep canlı yayında bir bir döküldü, fuhuş karşılığında haftalık...

FUHUŞ ÇETESİ CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI

Esra Erol'da fuhuş itirafı! 19 yaşındaki Zeynep canlı yayında bir bir döküldü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında gün, (1 Mart 2021 Pazartesi) Zeynep'in fuhuş itirafı gündeme bomba gibi düştü.

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Esra Erol'da fuhuş itirafı! 19 yaşındaki Zeynep canlı yayında bir bir döküldü, fuhuş karşılığında haftalık...

19 yaşındaki Zeynep'in 3. kez evden kaçmasıyla gözü yaşlı anne Gürcünaz Hanım çareyi Esra Erol'da buldu. Canlı yayına çıkan Gürcünaz Hanım tüm olup biteni anlattı ve kızını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da fuhuş itirafı! 19 yaşındaki Zeynep canlı yayında bir bir döküldü, fuhuş karşılığında haftalık...

19 yaşındaki Zeynep, 3. Kez kaçınca ekipler peşine düştü. Daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında çıktı. 5 çocuklu ailenin tüm gerçekleri ortaya çıkmasına rağmen Zeynep, onlarla gitmek istediğini açıkladı.

Esra Erol'da fuhuş itirafı! 19 yaşındaki Zeynep canlı yayında bir bir döküldü, fuhuş karşılığında haftalık...

Zeynep, annesi Gürcünaz'a karşı kötü davranınca göz yaşlı kadın canlı yayında baygınlık geçirdi. Zeynep yayına katıldığı ilk gün Aysel'in kendisini bulduğunu ve evine götürdüğünü itiraf etmişti.

Esra Erol'da fuhuş itirafı! 19 yaşındaki Zeynep canlı yayında bir bir döküldü, fuhuş karşılığında haftalık...

Ancak dün canlı yayında bombaları peş peşe patlattı. Her şeyi planladıklarını, söyleyecekleri yalanı birlikte planladıklarını itiraf etti.