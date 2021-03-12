Esra Erol'un dakikalar içinde bulduğu 62 yaşındaki Nuran Demir'in foyası ortaya çıktı! Canlı yayında ifşa olan Nuran meğer...
Esra Erol'un dakikalar içinde bulduğu 62 yaşındaki Nuran Demir'in foyası ortaya çıktı! Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da canlı yayında gerekleşen büyük yüzleşmede ortaya çıkan gerçekler Türkiye'yi şoke etti! Esra Erol'da programına katılan Suzan Duran, 62 yaşındaki annesi Nuran Hanım'ın Fahrettin Demir tarafından zorla kaçırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi. Dakikalar içerisinde bulunan Nuran Demir'in, "Kimse beni kaçırmadı, Fahrettin'e aşık oldum, evleneceğim." demesi üzerine canlı yayında gerçekleşen yüzleşmede, 62 yaşındaki kadının yaşlı erkeklere ev ve araba aldırarak evlilik vaadiyle kandırdığı ifşa oldu.
12.03.2021 13:45
- Son Güncelleme: 12.03.2021 13:56
Esra Erol'un dakikalar içinde bulduğu 62 yaşındaki Nuran Demir'in foyası canlı yayında ortaya çıktı. "Esra Erol'da" programına katılan Suzan Duran annesi Nuran Demir'in bir gece yarısı apar topar evden gitmesi üzerine Esra Erol'dan yardım istedi. Kısa süre içinde Nuran Hanıma ulaşan Erol, Nuran Yenilmez'in, kızlarına bile haber vermeden yanına gittiği Fahrettin Demir ile evlendiğini açıkladı.