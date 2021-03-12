Esra Erol'un dakikalar içinde bulduğu 62 yaşındaki Nuran Demir'in foyası ortaya çıktı! Canlı yayında ifşa olan Nuran meğer...

Esra Erol'un dakikalar içinde bulduğu 62 yaşındaki Nuran Demir'in foyası canlı yayında ortaya çıktı. "Esra Erol'da" programına katılan Suzan Duran annesi Nuran Demir'in bir gece yarısı apar topar evden gitmesi üzerine Esra Erol'dan yardım istedi. Kısa süre içinde Nuran Hanıma ulaşan Erol, Nuran Yenilmez'in, kızlarına bile haber vermeden yanına gittiği Fahrettin Demir ile evlendiğini açıkladı.