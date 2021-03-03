Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.03.2021 22:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 22:48
    ABONE OL

    çetesini ortaya çıkartmıştı! 'in itirafı sonrası tutuklandılar...

    ’un programında günlerdir ’nin konuştuğu çetesi çökertildi. 19 yaşındaki ’in evden kaçışı sonrası ekranlara taşınan olayda , çifti ve ’ın fuhuş karşılığında genç kıza para verdiği ortaya çıkmıştı. Canlı yayın esnasında gelen bu flaş itirafın ardından ismi geçen üç kişinin tutuklandığı belirtildi. İşte Türkiye'yi şok eden olayda son gelişmeler...

    Zeynep'in itirafı sonrası fuhuş çetesi tutuklandı

    Son dakika haberi: Esra Erol programında izleyenleri şaşkına çeviren olay Türkiye'nin birkaç gündür gündeminde yer alıyordu. Olayda ilk olarak 19 yaşındaki Zeynep'i bulmak için programa katılan annesi bir fuhuş çetesinin çökertilmesine vesile oldu. Esra Erol'dan gelen son dakika haberine göre; olayda ismi geçen Aysel Güngör, İsmail Güngör çifti ve Halil Boral tutuklandı.

    ZEYNEP'E FUHUŞ YAPTIRDILAR

    Türkiye günlerdir 19 yaşındaki Zeynep'in canlı yayındaki şoke eden itiraflarını konuşuyordu. Evden kaçan genç kız Esenyurt'ta Aysel adındaki kadının kendisini eve götürdüğünü ve haftalık 700 TL'den fuhuş karşılığında anlaştığını itiraf etti.

    ESRA EROL'DA NELER OLMUŞTU?

    Esra Erol'un geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde izleyenleri şaşkına çeviren cinsten bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Zeynep'ten itiraflar peş peşe geldi. Evden kaçan 19 yaşındaki genç kız Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü ve para karşılığı fuhuş için anlaştıklarını itiraf etti.

    ZEYNEP HAFTALIK 700 LİRAYA ANLAŞTIĞINI AÇIKLADI

        Aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Zeynep, Aysel'le fuhuş karşılığında haftalık 700 liraya anlaştıklarını ifade edince stüdyoda tansiyon yükseldi.

        19 yaşındaki Zeynep, 3. Kez kaçınca ekipler peşine düşmüş ve daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında bulunmuştu. 5 çocuklu ailenin tüm gerçekleri ortaya çıkmasına rağmen Zeynep, onlarla gitmek istediğini açıkladı.

        GÜRCÜNAZ CANLI YAYINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

        Zeynep, annesi Gürcünaz'a karşı kötü davranınca zavallı kadın canlı yayında baygınlık geçirdi.

        Ancak dün canlı yayında Zeynep bombaları peş peşe patlattı. Genç kız, her şeyi planladıklarını, söyleyecekleri yalanı dahil birlikte planladıklarını itiraf etti.

        AYSEL SUÇU HALİL'E ATTI

        İddiaların odağındaki Aysel söylenenlerin ardından, "Zeynep'i bana Halil getirdi. Para kazanmak istediğini söyledi, Haftalık 700 lira alırım" sözleri ile kendisini savundu.

        ZEYNEP: KADIN SATAN ÇETENİN PATRONLARI AYSEL VE İSMAİL

            Zeynep söylenen bu sözler üzerine, "kadın ticareti yapan çetenin patronları Aysel ve İsmail" dedi. Aysel'in bu suçlamayı kabul etmemesi üzerine stüdyoda tansiyon giderek yükseldi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Yaşam Esra Erol fuhuş çetesini ortaya çıkartmıştı! Zeynep'in itirafı sonrası tutuklandılar...