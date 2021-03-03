Son dakika haberi: Esra Erol programında izleyenleri şaşkına çeviren olay Türkiye'nin birkaç gündür gündeminde yer alıyordu. Olayda ilk olarak 19 yaşındaki Zeynep'i bulmak için programa katılan annesi bir fuhuş çetesinin çökertilmesine vesile oldu. Esra Erol'dan gelen son dakika haberine göre; olayda ismi geçen Aysel Güngör, İsmail Güngör çifti ve Halil Boral tutuklandı.
ZEYNEP'E FUHUŞ YAPTIRDILAR
Türkiye günlerdir 19 yaşındaki Zeynep'in canlı yayındaki şoke eden itiraflarını konuşuyordu. Evden kaçan genç kız Esenyurt'ta Aysel adındaki kadının kendisini eve götürdüğünü ve haftalık 700 TL'den fuhuş karşılığında anlaştığını itiraf etti.
ESRA EROL'DA NELER OLMUŞTU?
Esra Erol'un geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde izleyenleri şaşkına çeviren cinsten bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Zeynep'ten itiraflar peş peşe geldi. Evden kaçan 19 yaşındaki genç kız Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü ve para karşılığı fuhuş için anlaştıklarını itiraf etti.
ZEYNEP HAFTALIK 700 LİRAYA ANLAŞTIĞINI AÇIKLADI