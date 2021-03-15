Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden senaryolaştırılarak ekranlara geliyor ve eserde gerçek hayat hikayeleri anlatılıyor. Başarılı dizi şu ana kadar 25 bölümü geride bıraktı, dizinin 26. ve yeni bölümü 16 Mart Salı akşamında TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde, Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterine attığı tokat herkesi şok etmişti. Bir de aynı bölümde İnci ve Ege'nin babasının vefat etmesi, İnci'yi yediği tokatla birlikte darmadağın etmişti. Ancak dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde, bu tokadın burada kalmayacağı da anlaşılmış oldu. Masumlar Apartmanı dizisinin 26. ve yeni bölümüne ilişkin fragman görüntüleri yayınlandı, fragmanda ekranlara gelen sahneler şimdiden büyük merak uyandırdı.