Masumlar Apartmanı'nda olaylar durulmuyor herkes allak bullak olacak! İnci'den asıl tokat şimdi geliyor her şey dümdüz olacak... Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nında kazan kaynıyor. Son bölümde yaşananlar izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Safiye ve İnci arasında yaşananlar geceye damgasını vuruken şimdi yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte detaylar.
TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşan fenomen dizi Masumlar Apartmanı çarpıcı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu sezonun en iddialı dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinde geçtiğimi hafta milyonları şok eden gelişmeler yaşanmıştı ve dizinin sevenleri merakla yeni bölümü beklemeye başlamıştı. Her bölümünde farklı heyecanların yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisi, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek ekranlara geliyor ve bu da izleyicilerin diziye olan ilgisini artıyor
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden senaryolaştırılarak ekranlara geliyor ve eserde gerçek hayat hikayeleri anlatılıyor. Başarılı dizi şu ana kadar 25 bölümü geride bıraktı, dizinin 26. ve yeni bölümü 16 Mart Salı akşamında TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde, Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterine attığı tokat herkesi şok etmişti. Bir de aynı bölümde İnci ve Ege'nin babasının vefat etmesi, İnci'yi yediği tokatla birlikte darmadağın etmişti. Ancak dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde, bu tokadın burada kalmayacağı da anlaşılmış oldu. Masumlar Apartmanı dizisinin 26. ve yeni bölümüne ilişkin fragman görüntüleri yayınlandı, fragmanda ekranlara gelen sahneler şimdiden büyük merak uyandırdı.