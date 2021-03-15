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    • 15.03.2021 17:00
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    'nda olaylar durulmuyor herkes allak bullak olacak! İnci'den asıl tokat şimdi geliyor her şey dümdüz olacak

    Salı akşamları 'de izleyici karşısına çıkan  dizisinde herkesi allak bullak edecek şeyler yaşanacak. Oyuncu kadrosunda ,  gibi isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı geçtiğimiz hafta İnci'nin çıldırmasıyla kapanan son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Son bölümleri ile tansiyonu yükselen dizide, tansiyon düşecek gibi durmuyor.

    nci'den asıl tokat şimdi geliyor her şey dümdüz olacak

    Masumlar Apartmanı'nda olaylar durulmuyor herkes allak bullak olacak! İnci'den asıl tokat şimdi geliyor her şey dümdüz olacak... Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nında kazan kaynıyor. Son bölümde yaşananlar izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Safiye ve İnci arasında yaşananlar geceye damgasını vuruken şimdi yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte detaylar.

    TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşan fenomen dizi Masumlar Apartmanı çarpıcı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu sezonun en iddialı dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinde geçtiğimi hafta milyonları şok eden gelişmeler yaşanmıştı ve dizinin sevenleri merakla yeni bölümü beklemeye başlamıştı. Her bölümünde farklı heyecanların yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisi, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek ekranlara geliyor ve bu da izleyicilerin diziye olan ilgisini artıyor

    Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden senaryolaştırılarak ekranlara geliyor ve eserde gerçek hayat hikayeleri anlatılıyor. Başarılı dizi şu ana kadar 25 bölümü geride bıraktı, dizinin 26. ve yeni bölümü 16 Mart Salı akşamında TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde, Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterine attığı tokat herkesi şok etmişti. Bir de aynı bölümde İnci ve Ege'nin babasının vefat etmesi, İnci'yi yediği tokatla birlikte darmadağın etmişti. Ancak dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde, bu tokadın burada kalmayacağı da anlaşılmış oldu. Masumlar Apartmanı dizisinin 26. ve yeni bölümüne ilişkin fragman görüntüleri yayınlandı, fragmanda ekranlara gelen sahneler şimdiden büyük merak uyandırdı.

        Dizinin ekranlara gelecek olan 26. bölümünde, İnci'nin eşi ve Safiye'nin kardeşi Han'ın, İnci'ye atılan bu tokadın hesabını soracağı anlaşılıyor. Safiye'ye "Bu iş burada bitmedi" diyen Han, adeta kardeşine meydan okuyor. Neler olacağını merak eden Safiye, Han'dan "Ben de senin sevdiğinin canını yakacağım" sözlerini duyunca şok geçiriyor. Bunun üzerine Naci'nin bir kez daha yere yığıldığı ve fenalaştığı görülüyor. Öte yandan apartmanın merdivenlerinde sinir krizi geçiren Gülben, kimsenin yardımını istemiyor ve çığlıkları herkesin kulaklarında çınlıyor. Dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde neler yaşanacağı, kimlerin nasıl tepkiler vereceği merakla bekleniyor.

        Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde İnci, Han'ı çöplükte yakalamasının ardından dağılır. Kimseye hiçbir şey anlatamaz. Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci'nin kararını bekler. Neriman'ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür.

        Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye'nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur. Gülben ise Esat'ın çay davetinin heyecanı içindedir. Safiye'ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar. Gamze, Neriman'ın da yardımıyla Ege'nin babası Haluk'la tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze'yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler.

            İnci, Han'la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han'ı hiç beklemediği yerden vurur. İnci kendini toparladıktan sonra ise Han'ı tedavi ettirmek için bir psikiyatra götürmeye ikna etti. Ancak o anlarda İnci ve Han'ın konuşmasını duyan Safiye ise, kardeşinin çöp toplama huyunu bilmediği için İnci'nin kendisini psikiyatra götüreceğini sandı. Çılgına dönen Safiye İnci'ye tokat attı.

            Masumlar Apartmanı son bölümde Ege, babası Haluk'u yatağında ölmüş olarak bulunca yıkıldı. Evden ağlayarak çıkmaya çalışan İnci ise kapıyı açtığında kardeşini ve dedesini karşısında gördü. Babasının öldüğünü öğrenen İnci gözyaşlarına boğuldu. Ancak bu sırada ise Safiye çılgınlar gibi İnci'ye bağırmaya devam etti. İnci ise ayakkabısını da giyerek tekrar evin içine geldi ve Safiye'nin karşısına çıktı.

            Safiye'ye "Yeter artık sus" diye bağırmaya başlayan İnci adeta kendinden geçti. Safiye ise İnci'nin hareketleri karşısında adeta dondu kaldı.
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