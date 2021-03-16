Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman' 17 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Av ekranında olacak.
Kuruluş Osman 50. bölümde Osman Bey'in kendisine karşı ittifak eden Moğol ve Bizans güçlerine karşı amansız mücadelesi damga vuracak.
KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR
Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder.
Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!