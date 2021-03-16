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    • 16.03.2021 11:30
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    ının hedefindeki 'den ters köşe! 50. bölümün can alıcı sahnesi!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'da bu hafta 'in ters köşesi geceye damga vuracak! ının hedefindeki Osman Bey, Kuruluş Osman 50. bölümde zekice kurduğu planla adından söz ettirecek. İşte oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonu ile zirveden düşmeyen Kuruluş Osman 50. bölümde yaşanacaklar...

    Hedefteki Osman Bey'den ters köşe!

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

    Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman' 17 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Av ekranında olacak.

    Kuruluş Osman 50. bölümde Osman Bey'in kendisine karşı ittifak eden Moğol ve Bizans güçlerine karşı amansız mücadelesi damga vuracak.

    KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

    Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder.

    Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

        OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

        Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir.

        Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

        BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

        Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne?

            Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne? Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?
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            Haberler Televizyon Bizans - Moğol ittifakının hedefindeki Osman Bey'den ters köşe! Kuruluş Osman 50. bölümün can alıcı sahnesi!