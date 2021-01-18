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    • 18.01.2021 10:28
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    CANLI YAYIN ATV linki 18 Ocak 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE 'ın katili kim? O isim konuşacak...

    ! 'nın bugünkü canlı yayınında (18 Ocak 2021) neler yaşanıyor? Muz serasında işlenen cinayet, kuşkulandıran ipuçları, neden kimse ses duymadı? 44 yaşındaki cinayetinde katil kim? O isim konuşıyor! 'da değişen hayatlar... Yeni bir başlangıç, ikinci bir fırsat, yeniden başlayan yaşam... ve 'nun yeni hayatlarının ilk günü Atv canlı yayınında. 3 yıl önce kayboldu, babasının cenazesine bile gelmedi. 48 yaşındaki 'ın kaybında son dakika gelişmesi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında.

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    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (18 Ocak 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor?Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    Muz serasında işlenen cinayet, kuşkulandıran ipuçları, neden kimse ses duymadı? 44 yaşındaki Ali Toprak cinayetinde katil kim? O isim neden bir daha aramadı? Ali Torak cinayetinin gizemli ismi muzcu Hasan'dan iddialara yanıt Atv canlı yayınında...

    Müge Anlı'da değişen hayatlar... Yeni bir başlangıç, ikinci bir fırsat, yeniden başlayan yaşam... Erdem Uçkan ve Ceylan Baru'nun yeni hayatlarının ilk günü Müge Anlı canlı yayınında...

    3 yıl önce kayboldu, babasının cenazesine bile gelmedi. 48 yaşındaki Hakan Alaçam'ın kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. Yakınlarının hayatından endişe ettiği Hakan Alaçam, ailesini Müge Anlı canlı yayınında görünce ortaya çıktı.

    İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki oğlu aradı genç annenin öldürüldüğü ortaya çıktı! Firari katil zanlısı nerede 43 yaşındaki Ferdane Kurt cinayeti...
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    Haberler Televizyon Müge Anlı CANLI YAYIN ATV linki 18 Ocak 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Ali Toprak'ın katili kim? O isim konuşacak...