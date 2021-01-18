TV 8'deki Survivor'da gönül işleri birbirine girdi! O yarışmacılar durmayıp aşka gelince Acun Ilıcalı düğmeye bastı açıklama yaptı... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da birbirinden ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Survivor hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı. Herkesin en çok merak ettiği Survivor'da aşk konusu hakkında o isimin yaptığı açıklama merakları biraz da olsa giderdi. Peki Survivor'da aşk var mı yok mu? İşte detaylar.
Survivor 2020'ye en çok damga vuran olaylardan biri Sercan ve Nisa arasında yaşananlar olmuştu. Her ne kadar Nisa Sercan'a 'Seni ağabeyim olarak görüyorum' dese de ikili arasındaki notlar ortaya çıkmıştı.
Yarışma sonrasında Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk yaşamaya başlamıştı. Hal böyle olunca izleyicinin kafasında pek çok soru işareti ortaya çıktı.
Survivor'ın ekranlara çıkmasıyla beraber hakkında merak edilen konulardan biriside, "Survivor'da aşk meşk işleri nasıl?" sorgusu oldu. Bu sorgunun ardından milyonlarca kişi konu hakkında nasıl bir açıklamanın yapılacağını beklemeye başladı.
Survivor programının eski yarışmacılarından birisi yarışmada yaşanan aşk meşk işleri hakkında tüm detayları bir bir anlattı. Anlatılan olayın ardından seyirci şaşkınlığına engel olamadı.
Survivor programında hem erkek hem de kadın yarışmacılar arasında bir etkileşimin ve adada bir aşkın yaşanabilme gibi bir ihtimalinin olup olmadığı izleyici kitlesi üzerinde büyük bir merak uyandırdı.
Survivor'ın eski yarışmacısı yaptığı açıklamayla beraber gündeme bomba gibi düşerken aşkın bir duygu olduğunu ve Survivor'da en ağırlıklı duygunun fizyolojik bir ihtiyaç olan açlık duygusu olduğunu dile getirdi.
Survivor programında erkekler ve kadınlar arasında yaşanacak olan duygusal bir bağın olup olmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında açıklamada bulunan Survivor programının eski yarışmacısı Survivor'da aşk meşk olaylarının çok görülmediğini dile getirdi.
Yarışmacı adayların aşk duygusundan daha çok fizyolojik bir ihtiyaç olan açlığın getirdiği duygusal reaksiyonla birlikte açlık duygusunun daha ağır bastığını ve aşk olayının yaşanması için imkansızlıkların çok fazla olduğunu belirtti.
Survivor yarışmacılarının aşk meşk işlerinde bir tık daha geride durduğunu belirten yarışmacı kadın ve erkeklerin istediği zaman bakım yapamadığından ötürü erkeklerin kadınları bir kadın olarak görmediğini ve kadınlarında erkekleri bir erkek olarak görmediğini belirtti. Bu sebeplerden ötürü yarışmacı adayların birbirlerini tamamen arkadaş olarak gördüklerini ve sadece yarışmaya odaklandırdıklarını dile getirdi.