TV 8'deki Survivor'da gönül işleri birbirine girdi! O yarışmacılar durmayıp aşka gelince Acun Ilıcalı düğmeye bastı açıklama yaptı... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da birbirinden ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Survivor hakkında ortaya çıkan bu gerçek herkesi şaşırttı. Herkesin en çok merak ettiği Survivor'da aşk konusu hakkında o isimin yaptığı açıklama merakları biraz da olsa giderdi. Peki Survivor'da aşk var mı yok mu? İşte detaylar.